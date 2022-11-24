「歐德30台灣之音」感謝相伴 攜手台北愛樂回饋舊客戶
「歐德30關愛客戶 感謝相伴」，歐德集團感恩回饋舊客戶，11月20日於國家音樂廳攜手「台北愛樂管弦樂團」舉辦「歐德30 台灣之音」圓滿成功，現場賓客雲集、座無虛席，共度溫馨動人的音樂饗宴。
生活中心/綜合報導
因為疫情一直延宕的音樂盛會，籌畫一年，終於順利舉辦，舊客戶熱情迴響，直呼好久沒有踏進神聖的音樂殿堂，聆聽台北愛樂精湛演出，將台灣民謠改編為管弦樂和交響曲，從上半場「玉山日出」丶「宜蘭童謠」丶「恆春鄉愁」丶「鹿港廟會」、「達邦節慶」，搭配台灣紀錄片，喚起對故鄉、先民的情感和共同的記憶，到下半場經典名曲「雨夜花」丶「四季紅」到首席小提琴家蘇顯達、名指揮家林天吉老師與樂團，協奏「月亮代表我的心」和「阿里山之歌」，將節目帶到最高潮，最後以「阮若打開心內的門窗」丶「舊情綿綿」丶「孤戀花」和「青蚵嫂」組曲作結束，讓現場感動連連，安可聲不斷，直到「望春風」的樂聲中，才依依不捨離席返家，澎湃思緒久久無法釋懷。
當日全家總動員參加歐德 30音樂會的行銷專家林志誠說道:「文化就是高度，價值才能走更遠的路，Order Your Life 生活從想法開始，『感謝相伴』這是感恩之夜、美好之夜」。
台灣服務發展協會總顧問李培芬表示:「歐德30攜手台北愛樂，讓大家聽見台灣的聲音，成就善緣，感動滿滿。」
與歐德結識20多年的EMBA世界經理文摘總編輯方素惠說「這是疫情後，帶著媽媽第一次重新踏進國家音樂廳，曲曲膾炙人口老歌在百人樂團演奏下，時而低迥泣訴，時而如萬馬奔騰，真的很感動。」
健康101診所執行長林玉茹表示「因為有歐德，台灣更美好，這次音樂饗宴讓我們愛台灣這塊土地的心更加沸騰，充滿正能量與幸福感。」
藝人夫妻檔楊昇達、若綺也聯袂盛裝出席，直說「歐德不愧是歐德，連辦活動都這麼有質感，有品味，身為歐德人整個都高級起來了，台北愛樂~太好聽了。」
歐德集團董事長陳國都更感性表示「謝謝各位貴賓及舊客戶們，陪我們一起渡過美好的夜晚，未來的日子裡，請大家多多支持！期待下一次的音樂饗宴，期待下一個三十年。」