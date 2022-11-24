貓哥教訓昔日戰友　指賴清德挺徐定禎重創綠營選情

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甚至徐定禎為蔡英文總統大選募集的餐會贊助經費裡，也用來上繳民進黨，卻遭賴清德與徐定禎放話「開棺驗屍」，引起地方人士眾怒，已有玉石俱焚之覺悟。彭錦淼在信中表示凡走過必留下痕跡，代表背後可能仍握有龐大黑數尚未揭露。
彭錦淼也向徐定禎喊話：「是什麼把你逼得沒有退路，阿禎？是權力？是政治生命？還是民進黨逼著你做這些事情？」彷彿也明白徐定禎才是真正的人在江湖，身不由己，也暗示徐定禎即便當選，恐怕也是民進黨魁儡政權的延伸而已。
信件全文：
給曾經的兄弟，徐定禎的第二封信。
阿禎，我們認識幾十年了，如果有什麼不清楚的地方，大家可以像以前一樣擺桌酒，坐下來好好把事情說明白。我幾十年來奉公守法，在地方上也算是樂善好施，做人坦蕩蕩，沒有什麼叫做人在江湖身不由己那種事情。倒是你自己做過什麼，凡走過必留下痕跡，我們可以把事情都攤在陽光下，讓我親口把你的故事交代清楚，一天天的，就像你們日以繼夜的幾十場記者會一樣，說到明年元旦升旗也說不完。
這桌酒就擺在天廚吧，現在已經換了老闆，但當年你投靠蔡英文後，來向我們請託參加民進黨總統大選天廚募款餐會時，我們也是沒第二句話，一桌三四千塊的菜色我們花每桌五萬的高價訂了N桌，辣台妹以及第十四屆總統紀念酒也訂了N箱，就為了讓你有面子，讓你在蔡英文面前能夠交差，結果你跟賴清德站在台上說要對我們＂開棺驗屍＂，我驚訝的下巴都快掉了下來。
你說：「第一次公開挺小英後，與游忠鈿關係決裂，甚至半年內沒有講過一句話。但為了堅持理念，賠上家族氣氛與感情也沒有遲疑。」但這就奇怪了，如果你投靠小英後就與我們這些不入流的砂石業者劃清界線，那小英的這場募款餐會，怎麼還需要用到我們的贊助？兄弟之間談錢傷感情，一路來的點點滴滴我就不詳細說明了，但你投綠後還一樣接受我們的贊助，地方上人盡皆知，你怎麼有臉講得如此義正嚴詞？
如果你暫時想不起來，那我們就好好喝一杯慢慢聊，酒就用當年為你做場面買的”辣台妹”紀念酒、小英賴清德紀念酒吧！這N箱高粱我擺在家裡好幾年都還沒喝，我們一口一口慢慢喝，每一口高粱，都有助於喚起你的記憶，讓你想起來這些贊助你的情義，你應該比我更明白。
我想過要給你留餘地，但是你帶著賴清德要對我們”開棺驗屍”？這真的嚇到了我，我嚇到的是賴清德你是２０２４要選總統的人，是未來可能要將台灣帶向一個美好富足的社會的人，你怎麼沒有制止？你怎麼會讓這種充滿仇恨的政治語言，從你的黨籍候選人口中說出來？我倉庫裡的酒一箱箱都印著你的名字，一路相挺到底，但這些錢是用來贊助台灣的民主發展，不是讓你們用一個＂懷疑民企的廠址地下有問題＂的理由，就可以動用國家機器強制進場挖掘、劫掠民地、毀人事業，不需要任何證據，只因為你賴清德、徐定禎看了不開心、你懷疑，你不爽，然後就可以衝進我的公司把我的工廠挖得坑坑巴巴。
是什麼把你逼得沒有退路，阿禎？是權力？是政治生命？還是民進黨逼著你做這些事情？凡走過必留下痕跡，苦海無涯，回頭是岸。
你可以為了選個縣長丟下兄弟，但我選擇為了人情義理放棄事業伸張正義。
中港溪老人福利促進協會理事長，彭錦淼(貓哥)