《艾爾之光》新職業改版！「ADD」4支線新篇章今瘋狂登場

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《艾爾之光》今推出新職業改版「ADD 4支線．生體主宰」，「ADD 4 支線」屬於中距離物理攻擊角色，賦靈錄效果：所有大師技能冷卻時間，一階段-0.5%、二階段-1%、三階段-2%。玩家可隨著三轉進程，一轉「變因追擊者」、二轉「解構者」、三轉「生體主宰」觀賞角色劇情故事。
技能方面，「ADD 4 支線」擁有特殊「基因修改系統」，按照啟動時間獲得不同效果，共4階段啟動，每秒消耗30DP。重點超技能介紹如下。
超技能「大範圍診療」：達Lv.65可習得，共有4階段形式，掃瞄周圍隊員狀態做出對應處方。1階段，當致命一擊50%以下時，致命一擊增加20%。2階段，當極大化50%以下時，極大化增加20%。3階段，當物理/魔法防禦無視5%以下時，物理/魔法防禦無視增加10%。4階段，物理/魔法攻擊力增加10%。
超技能「電車倫理實驗」：達Lv.99可習得，從自己或隊員選擇一人給予BUFF，到技能結束沒有選擇時，技能施展者會成為BUFF對象。
為迎接「ADD 4 支線」上線，官方推出三大改版活動。於11月24日至12月8日，與「ADD」組隊，完成清除適當等級副本等任務，可收集「『科保』統治的象徵」，兌換對應數量獎勵，包含：「『露莉爾』噗魯的腳印選擇箱」*1、「『露莉爾』魂靈痕跡回收券」*1、「『露莉爾』賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「『露莉爾』背包擴充券(各欄位)」*1。
此外，11月24日至12月1日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「『科保』角色欄擴張券」*1。期間創建「ADD」，進行4支線指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務如下：
達成1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對 機械耳麥(15天)」*1。
達成2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
清除「班德」或「哈梅爾」地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對 極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
達成超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對 糖果玻璃珠(15天)」*1。
清除「艾里希溫」地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 音色(15天)」*1。
達Lv.99，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。