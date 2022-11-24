周江杰逆風行腳第4天 立委范雲來打氣

周江杰今天的行腳行程，上午從芎林鄉走到新埔鎮，下午從新埔鎮走到湖口鄉，沿途有不少上下坡路段，但他和行腳團隊安步當車，順利走完規劃路線，沿途包括文史工作者黎許傳、芎林鄉民代表會副主席彭信康和鄉代劉名揚、劉自展，以及新埔鎮代候選人林月琴、劉得宇等人都來陪走，他們表示，下這麼大雨，還有這麼多支持者陪周江杰走，可見周江杰人氣不弱，可望順利當選。
周江杰表示，今天上午的行程是從芎林走到新埔， 然後走到義民廟，下午的行程是走到湖口，24公里的挑戰不輕鬆，目的是要凸顯現在在湖口興建大型生命園區的規劃事不對，他要透過行腳的方式，走到湖口，跟所有湖口鄉親訴求，他堅決反對在湖口興建大型生命園區。
周江杰強調，他當選後湖口不但不設大型生命園區，而且還要在五年內，讓湖口鄉變成湖口市，他會設法讓湖口的火車地下化，讓湖口火車站的前站、後站可以連結，讓達生路橋可以拆除，結合王爺壟重劃區的腹地，讓湖口鄉有升市的機會，要往十萬人口邁進。范雲表示，周江杰是客家子弟，認識他的時候是八年前他參選議員的時候，知道他做議員做得非常好，很正直也很有能力。
范雲也強調，周江杰擔任議員的任內以及擔任民進黨中央黨部客家部主任的時候，看到他規劃的所有的活動，以及他參政時做的很多事情，證明他是一個非常有能力的縣長候選人。
范雲表示，新竹縣非常需要新的夢想，周江杰和他的團隊有對新竹縣很在地、扎實的理解，也有年輕人的熱情，以及歷練之後對新竹縣的想法，包含他關心的教育問題，包含他關心的對於新竹縣產業的發展與整合，相信新竹縣一定要「換新衫（3）」，才會有全新的好發展。
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