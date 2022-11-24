談世足日本踢贏德國！林佳龍辦提3理由　籲新北市民投票

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李坤城表示，侯陣營暗示選前之夜雙方支持者可能產生衝突，是相當不智且藐視民主的言論，選前之夜地點經過侯市府的核定也合法申請，與侯陣營的地點也相距300公尺，相信也感謝警察及交管人員的協助，更相信選民有智慧，民眾也會以民主態度成熟的態度和平參加選前的嘉年華夜晚。
李坤城強調，過去在國民黨威權統治時期，時常有人刻意「打人喊救人」企圖製造恐慌，想藉此降低民眾參與意願，因此特別召開記者會呼籲民眾踴躍參與選前之夜，要拜託支持者為三大信念站出來。
第一，要「捍衛民主價值」，選擇的市長應該是追求民主、挑戰權威，不是威權體制惡法亦法的威權市長；第二，要「支持有遠見願景政治家」，而不是只會「朱歸侯隨」講不出重大建設的市長；第三，「追求真相」，要選擇追求真相還是掩蓋、漠視真相的市長，相信市民絕對有足夠的智慧能夠判斷，做出正確的選擇。
李坤城說，選前之夜分別在三重向日葵廣場及板橋區運路與新府路舉辦，三重場包括行政院長蘇貞昌、前民進黨主席卓榮泰、立委余天、林淑芬等貴賓出席；而在板橋區運路、新府路的選前造勢晚會，則邀請到總統蔡英文、副總統賴清德，蘇貞昌、卓榮泰則會趕場助講，前文化部長鄭麗君也會到場。
李坤城說，選前之夜是選舉的嘉年華，呼籲民眾開開心心參加選前之夜，邁向1126勝選之日，但也要預防三大奧步，包括「抹黑造謠，立刻反擊」、「賄選買票，馬上檢舉」、「錯假訊息，嚴正駁斥」，如果發現可以向檢警調與競選辦公室或是個民進黨籍議員或候選人辦公室檢舉。
最後，李坤城也以世界盃足球賽為例，他呼籲，世足賽有沙烏地阿拉伯贏阿根廷、日本贏過德國，跌破大家眼鏡的結局，「球是圓的，票開出來才是真的」，投給林佳龍，才不會發生立法院長游錫堃只輸2.4萬票的遺憾。