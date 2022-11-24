高雄三民、左楠競爭大 綠選將何權峰、黃偵琳祭搶救牌
投票時間倒數計時，高雄市長陳其邁今（24）日上午再次陪同民進黨提名第四選區（左營、楠梓）市議員候選人黃偵琳車隊掃街，由於黃偵琳選情危急，陳其邁再度親征拉抬，搶救意味濃厚。而飽受「穩當選」耳語所擾的三民區議員何權峰，也由選區立委李昆澤陪同拜票，盼打破地方謠言。
記者鄭婷襄／高雄報導
綜觀民進黨在左楠所提名的四席市議員候選人，其中三席為現任，在選前兩天這關鍵時刻，陳其邁再陪同唯一新人黃偵琳車隊掃街，再度向選民宣示，黃偵琳正處在當選邊緣，需要左楠選民每人多拉幾票。
黃偵琳呼籲，只要黃偵琳當選，民進黨在左楠提名的四席就會全上，議會才會過半，讓未來市長的施政能夠更加順利。據了解，明日選前最後一天，陳其邁依舊會在左營、楠梓進行車隊掃街，顯見陳其邁對居住地左楠的重視。
而選情和左楠同樣艱難的三民區，現任議員何權峰表示，四年前因「穩當選」的流言漫天傳播，導致投票時分散票源，最後跌至第七名當選，而三民區因人口減少，席次也由原本8席減至7席。
何權峰說，這次情況和四年前一樣，除了感謝鄉親支持外卻更加憂心，畢竟席次縮減，新人也輩出，導致選情相當不樂觀；而立委李昆澤則表示，2018年時何權峰「穩當選」的耳語傳遍三民區大街小巷，使得何權峰差一點落選，拜託鄉親朋友，共同牽起何權峰，不要讓認真的人跌倒。