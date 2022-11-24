尹立肯定張婷婷罷韓表現 張婷婷：用四年的時間回報鄉親
Wecare高雄發起人尹立今(24)日到仁武，為台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員候選人登記11號張婷婷車掃，路途上也獲前仁武鄉長沈英章以鞭炮熱烈歡迎，尹立相當肯定當時罷韓運動擔任台灣基進財務長的張婷婷盡責且用心的協助，希望當初協助罷韓的夥伴都能帶著對高雄的愛進入市議會。
記者郭凱杰／高雄報導
張婷婷也指出，處理罷韓捐款時，自己看見高雄人對於高雄的熱情，更堅信要為這座城市打拼的理念，後來代表台灣基進擔任候選人後，更感受到鄉親對於自己的期待是「溫暖而沈重」，最後兩天的時間，雖然已經燒聲，也要拚到最後，期待接下來能順利當選，能用四年的時間，回報鄉親的期待。
尹立表示，罷韓運動當中，從街頭到新聞上都遭遇許多惡意的攻擊、抹黑，看到張婷婷在選舉當中，一樣的認真打拼，卻遇到許多奧步來影響，今天來聲援張婷婷，主要也是希望當初協助罷韓的夥伴都能帶著對高雄的愛進入市議會，這場運動催生的民主幼苗能夠不畏風雨的活下來，成長茁壯。
張婷婷表示，處理財務工作需要非常細膩、專注，自己並非本科出身，只是因為台灣基進當時有需要，便學習財務工作投入，一路上支持自己處理繁瑣工作的是每一份捐款背後的心意，以及每一位捐款者的留言。