特企／鐵道迷必收！阿里山火車復駛　限量紀念酒掀搶購潮

我是廣告 請繼續往下閱讀
在大家期待下，經過長達18個月整修，21號Shay蒸汽火車恢復行駛成功，以洪亮的鳴笛聲，宣告磅礡回歸！如今喜上加喜，林鐵及文資處更宣布授權東酒藏文創公司與金門皇家酒廠合作，特別推出限量造型紀念酒。秉持國寶傳承永續精神，金門皇家酒廠堅守傳統工藝，以純糧固態發酵法淬鍊出極致皇家高粱，其口感清香甘甜，層次豐富，再搭配質感黑金色描邊外裝，精緻細節呈現高奢復刻感，最後以醒目的喜氣大紅底色搭配金銅色「21」字樣，打造出非凡的阿里山林鐵21號Shay蒸汽火車110週年造型紀念酒，值得鐵路迷與收藏家入手收藏，展現雋永的典藏價值，意義非凡，傳承百年風華。
此款「阿里山林鐵21號Shay蒸汽火車110週年造型紀念酒」每組售價＄3,680元，全台僅限量2,000組只在酒類經銷門市限定發售，將於11月29日開放預購，預計於112年４月發貨，鐵路迷與白酒愛好者千萬別錯過。值得一提的是，「阿里山林鐵110週年慶」與「21號Shay蒸汽火車復駛」活動即將在111年12月24日嘉義車庫園區舉辦，也歡迎民眾共襄盛舉一睹風采！
洽詢連結：https://lin.ee/T0z3uiQ
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！