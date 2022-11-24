車隊掃街黃珊珊陳時中強碰！雙方無交集 麥克風手比大聲
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（24）日下午陪同無黨籍台北市長候選人黃珊珊進行車隊掃街，下午在大安區及文山區掃街時，於和平東路與泰順街口與民進黨候選人陳時中的車隊擦肩而過。雙方僅互相揮手致意，不過兩團隊的「麥克風手」則相互比拚聲量，高聲呼喊自己的選舉號次。
記者丁上程／台北報導
柯文哲與黃珊珊今日首次合體進行車隊掃街行程，雖然整天下著雨，不過截至目前為止仍舊完成了南港內湖區以及大安文山區的車隊掃街。路途過程中不時有民眾在街邊揮舞著黃珊珊的旗幟，也有熱情支持者拿著自製的支持看板在路口等待；但行經大安區時，也有少數民眾揮舞著陳時中的旗幟，或是對黃珊珊掃街車隊「比倒讚」，不過黃珊珊與柯文哲的心情看似都未受影響。
不過當黃珊珊車隊行經大安區和平東路與泰順街交岔口時，對街剛好就是陳時中的掃街車隊。只見競選團隊一陣騷動後，柯文哲僅回頭看了一眼陳時中車隊後，就繼續與路邊的民眾揮手；而黃珊珊則是未理會陳時中車隊，逕自與路邊的民眾揮手致意。不過車隊前導車方面則加大聲量，呼籲民眾「票投8號黃珊珊」。
而陳時中車隊方面，今日是由前副總統陳建仁陪同陳時中掃街，只見陳時中與陳建仁兩人都僅淡定向黃珊珊車隊揮揮手，並未有特殊反應。