要生四寶嗎？蔡其昌當眾示愛 前空姐妻羞：有話回家再說
民進黨台中市長候選人蔡其昌今與妻子黃玉廷在北屯造勢，媒體問他對合體的看法，他秒答「競選期間我們每天回家都會合體」，引起哄然大笑。蔡其昌當眾對妻子示愛，說「很感謝她，也很愛她。」被追問是否再生一個？蔡其昌說，自己很喜歡小孩，但三寶大多由太太照顧，「我沒有資格說要生幾個」，接著轉頭問：「可以嗎？」黃玉廷則羞答：「自己回家再跟他說。」
記者顏幸如／台中報導
蔡其昌今（24日）在對手盧秀燕大本營北屯車隊掃街，曾擔任長榮空姐的妻子黃玉廷在北屯市場徒步拜票，兩人下午在立委莊競程服務處短暫會合。蔡其昌說，台中市很大，自己再怎麼認真跑，仍會有遺漏的地方，所以麻煩太太在需要加強的區域幫忙向市民朋友拜託，自己很謝謝她，「我們的家庭要靠她、3個孩子都是她負責照顧，最後幾週又麻煩她來幫忙自己的事情。」
蔡其昌說，太太對政治事物比較沒興趣，自己當了多屆立委，一向很少出現在公開活動的場合，今天她曝光感覺有點怪怪的，他摟了一下太太的肩，「我有一點不大習慣、有些尷尬，但自己很感謝她，也很愛她」。
媒體詢問今天和太太合體的看法，他秒答：「競選期間我們每天回家都會合體。」引起哄然大笑，立即被追問：「有沒有想要再生一個」？他連忙解釋「我們合體不是指那個意思啦！」
蔡其昌表示，夫妻倆很滿足有3個很懂事、很可愛的小孩，「少子化的問題我們用實際行動為這個國家出了力氣，應該3個就夠了」。他說雖然很喜歡小孩，但自己因為工作關係，大部分由太太處理孩子的事情，所以沒資格說要生幾個。接著他轉頭問太太：「應該可以吧？」黃玉廷很配合的答：「可以可以。」媒體問她，有沒什麼話想對蔡其昌說？黃玉廷羞回：「我自己回家再跟他說。」