蝦皮購物首度公開用戶調查報告！揭曉三大消費體驗關鍵

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宅經濟興起使網路購物深植人心，據調查近50% 的消費者每周會進行1次以上的網購行為。而蝦皮購物透過抽樣調查發現，50%用戶表示「正品保障」為提升購物之因素。蝦皮商城瞄準用戶體驗關鍵，邀請商城店家簽署正品切結書，攜手超過7,000家品牌共同承諾「正品保障」，陸續吸引蘭蔻、The North Face、Swarovski等超過700家國際大牌插旗品牌旗艦店，也帶動高單價的「3C與筆電」品類平均客單價成長突破1,300元，「手機平板」、「家電影音」等高單價產品的銷售也看見漲幅，訂單量年成長皆突破20%，顯見買賣雙方對於平台的信賴度雙雙上升！
關鍵二：價格優勢仍是關注重點！商城狂購節助攻台灣資生堂集團客單價翻倍成長
除了正品保障提供優質購物環境外，平台內商品是否多元且具有價格優勢，同為影響消費者購物的因素之一。面對消費者多樣化的需求，蝦皮購物藉由「月月盛典」並與各大國際品牌聯手推出「超級品牌日」，加強建立與消費者、品牌夥伴間的良好關係，不僅在今年攜手超過100個品牌舉辦比往年多1倍的「超級品牌日」，深度優惠對消費者的吸引力也忠實反映在訂單數量上，單檔最高帶動品牌訂單彈跳107倍。
此外，在免運券、商城85折券等專屬多重回饋優惠下，今年商城狂購節單檔創下最高近5.5倍的業績成長，也成為品牌夥伴重點經營的檔期之一。其中，台灣資生堂集團便配合商城85折券消費滿2,000元方可適用的促銷門檻，調整旗下商品組合，讓消費者在商城狂購節只要選購一兩件商品，便能輕鬆達標折扣門檻，順利拉高整體客單價至2,000元以上、翻倍成長！
關鍵三：便利退貨機制加速消費決策！放心買免煩惱，「蝦皮安心退」上線後退貨時間降低32%
豐富優質的購物環境，不僅包含了保障、優惠，便利的退貨機制也成為關鍵。蝦皮購物暖心推出官方退貨、退款服務，自今年4月升級退貨流程「蝦皮安心退」適用範圍擴大至全站後，有別於以往買賣雙方需要花時間自行協商，透過官方裁決的系統化一鍵退貨流程，有效減少消費者32%的退貨等待時間。蝦皮購物為讓用戶消費體驗再進化，今年雙11更重磅邀請到曹佑寧、澎恰恰、白癡公主、陳彥婷等拍攝全新安心退系列短劇，以輕鬆愉快的形式讓用戶了解自身購物權益，上線至今成功吸引近600萬人次觀看。而蝦皮購物不斷積極解決用戶當前問題，優化整體服務流程並重塑購物流程，使蝦皮購物榮獲網路溫度計第五屆《網路口碑之星》電商平台領航創新獎！