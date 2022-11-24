嘆國民黨又出奧步！蔡適應辦公室：9026更改路線非事實
民進黨基隆市長候選人蔡適應發言人沈詠珮今（24）日晚間指出，國民黨基隆市議員林沛祥在臉書上指稱客運9026更換路線，這是國民黨選前又出奧步，實在是非常惡質的選舉操作。沈說，蔡適應在第一時間已經親自向交通部長王國材確認，目前公路總局並沒有核可9026變更路線，對於業者自行找廣告公司更換路線站牌，造成民眾混淆甚至有誤導選舉意向之嫌，交通部及公路總局將查明後嚴處。
記者黃宣尹／台北報導
沈詠珮表示，國民黨選前出奧步，製造錯誤訊息，干擾選舉，實在很惡質也很不可取。9026的路線經過現任基隆市長林右昌與蔡適應向交通部及公路總局的協調，公路總局早已經承諾，即便新的業者接手，仍不能損及乘客的權益，且路線不能調整，這一點承諾至今從未改變。
沈說，但是國民黨卻有特定候選人不斷地以沒有經過查證的訊息，甚至疑似和福和客運自導自演。經洽交通部，特定候選人在臉書上指稱已更換的路線事實上並未受核可，因此由首都客運營運的9026國道路線公車路線並沒有改變。
沈詠珮說，經了解，是福和客運業者自行更改沒有經過公路總局核可的路線圖，甚至直接請廣告公司自行貼於本市多處公車站牌，造成民眾極大的誤解及困擾混淆視聽，蔡適應辦公室覺得非常不可取，也有意圖影響選舉之嫌。
沈詠珮強調，國民黨基隆市長候選人謝國樑口口聲聲說，選舉前不應該再出怪招，結果不斷出奧步的還是國民黨。對於候選人這樣疑似自導自演的行為，不只混淆視聽也影響民眾權益，基隆市民應該予以譴責，不能將選票投給這樣的候選人。