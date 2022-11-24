未婚懷孕遭逼簽苛刻協議！她暴怒墮胎「嬰屍送夫家」報復
中國河北唐山一位20歲的王姓女子，與22歲常姓男友感情穩定，不過兩人在正式結婚前，王女便發現自己懷孕。本以為趁此談婚論嫁，不料男方家中卻提出一份婚前協議書，疑似是吃定女生未婚懷孕，要求女方同意放棄聘金且不得分房產等等苛刻條件，讓王女氣得前去墮胎，之後更把嬰屍送到常男家中。如此強烈的報復手段，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，王女發現懷孕後與常男討論結婚事宜，但男方家卻提出一份協議書，列出數點條件，包括男方對外會按習俗提出聘金，但女方要自願放棄聘金；雙方結婚但先不領證；男方房產與女方沒有任何關係；離婚後女方不得分房產，若婚姻存續期間男方先去世，房子由男方父母繼承；男女雙方財產債務各歸各自所有。
王女疑似看到這份協議書大為不滿，即使已經懷孕5個月，仍憤而決定墮胎。且王女還將嬰屍裝進箱中送到常男家，讓常男父親看到後當場崩潰，坐倒在家門前嚎啕大哭。
有網友認為女方的報復手段過激，不過多數網友覺得更大的責任在男方，既然愛惜胎中孫兒，又何必提出放棄聘金與不得分房產等苛刻條件，讓本可結成親家的兩家人徹底鬧翻，更賠上無辜的嬰孩性命。（編輯：倪浩軒）