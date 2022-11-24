印尼1家4口疑餓死變皮包骨乾屍！警方調查卻揭更驚人內情
印尼西雅加達卡利德雷斯（Kalideres）本（11）月10號發生一起駭人聽聞的命案，當時71歲的男子古拿溫（Rudyanto Gunawan）一家四口，包括古拿溫的妻子兒子與弟弟，被發現陳屍家中變成皮包骨乾屍。當時警方初步研判，一家人可能是活活餓死。不料後續調查卻發現驚人內情，警方發現4人並非同時死亡，其中一位死者可能早在5月便已過世，更在手機中發現含有負面情緒的短訊。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，古拿溫一家的鄰居，因為聞到古拿溫家中飄出不明異味，於11月10號報警處理。警方到場後破門而入，發現古拿溫1家4口陳屍家中。由於當時屋內並無外力侵入跡象，且4人死時都呈皮包骨，家中也沒發現食物，警方初判一家人是活活餓死。
不過進一步調查後卻發現，4人的死亡時間差距頗大，其中有位死者可能早在今年5月份便已過世。且警方還在這家人的手機之中，發現含有負面情緒的短訊，全案可能另有隱情。
當地警方表示，案情還在持續調查釐清中，目前不排除任何可能。包括兄弟反目導致命案，或是家人間有財務糾紛，都是調查的方向。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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