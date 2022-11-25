鄭州富士康發錢平息抗爭後　再現離職返鄉潮

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這波抗爭持續到昨天深夜，富士康出面承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元（約人民幣4.4萬元）後，抗爭人潮才逐漸散去，今天恢復平靜。
綜合推特等社群訊息，鄭州富士康24日出現龐大離職返鄉潮，廠區大道擠滿已辦理離職的勞工，他們先做核酸檢測，然後排隊上車。富士康方面安排巴士把他們直接送到車站、高鐵站以及機場。
大批離職勞工急著今天走，主要原因是鄭州市25日凌晨起將實施為期5天的「流動性管理」，今天不走也不知道何時才能返鄉。
有勞工在快手直播表示，他們園區大約有2萬人選擇留下來上班，有3萬人決定離開；還有勞工表示，幾乎全部都報備離職返鄉，應該也不會有人留了，「鬧成這樣沒有人敢留」。
在百度「富士康貼吧」，有人留言形容「來富士康七日遊，領一萬走人」；但仍有許多網友提問，現在是否還繼續招人。有正在鄭州附近隔離等待入廠的網友回應稱，「今天說去不了，仲介也沒消息」。
鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾1萬元的高薪招募時薪工，在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成新進勞工群起抗爭。
鄭州富士康如今再現龐大離職返鄉潮，外界憂心恐嚴重衝擊產能，iPhone 14 Pro系列手機全球缺貨難解。鴻海23日則強調，鄭州廠區仍正常生產。（編輯：楊昇儒）1111124