合體沈慧虹　賴清德親打電話給市民：珍惜新竹進步的成果

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鄭媽媽談及，當初和沈慧虹在中央公園見面的緣分，是因為剛好在家看直播看到沈慧虹和前市長林智堅經過，就趕快衝出家門，想當面和2人說加油，謝謝2人把新竹市變得這麼好。
賴清德也和鄭媽媽說，她和沈慧虹的對話讓他很感動，身為新竹市民對城市有這樣的熱愛，更願意大力相挺最好的候選人，真的非常棒，請她一定要多多打電話給親朋好友拉票。鄭媽媽則回說，過去新竹市的改變，市民真的感受到很多，很放心把新竹市的未來交給沈慧虹、延續光榮感。
賴清德表示，每個新竹人都非常清楚，新竹市進步快、發展好，其實是大家共同打下的豐碩成果，也一定要珍惜這樣的成果，他更欽佩沈慧虹、民進黨立法院黨團總召柯建銘、林智堅與所有團隊，這幾個月辛苦打拚、結果累累，接下來最重要的就是要採收，那就是要投票。
「剩下36小時，全力拉票、固票、催票、踴躍投票，集中選票投給5號沈慧虹，讓她成功高票當選」，賴清德強調，有信心就不擔心，他今天特別到新竹打電話拉票、催票，回去之後也會繼續做這件事，也懇請所有市民朋友為守護新竹進步與光榮，一定要投給沈慧虹。
賴清德表示，他看到國寶級音樂人林生祥發文真心推薦沈慧虹，應該有更多人看到這篇文章，會對沈慧虹有更進一步了解，他也建議大家，除打電話、傳簡訊、用Line外，也可以把林生祥這篇文章傳出去給更多新竹市民看。
沈慧虹表示，選舉剩下2天，請大家堅定意志、安定心情，好好吃飯、睡覺、拉票，11月26日投票日把票投下去。過去8年在總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌、柯建銘在中央當後盾，林智堅與她、市府團隊一起，努力超越過去新竹20年停頓，迎來8年光榮，讓新竹人覺得驕傲、幸福。
沈慧虹表示，但現在很多新竹人很緊張，每個遇到她的人都說，「沈慧虹，妳一定要加油，新竹人不走回頭路，要守護著自己的光榮與驕傲，要繼續進步」，她表示，自己很努力，因為有各位的期待，她也分享很多民眾來競總說要捐錢，還說只有幾千塊、一點點，讓她聽到很難過，因爲雖然數目不多，但這都是大家努力生活、工作節省下來的錢，只為了守護新竹光榮就捐出來。
沈慧虹也談及，前天有一個70多歲的大姐坐著輪椅進來競總，說她已經跟她小孩都講好，11月26號早上一定要載她出門投票，要投給5號沈慧虹。
沈慧虹表示，她看到這麼多寄託、期待與熱情，她也一定要守護著新竹人這樣包容、謙和、最有驕傲、最喜歡的城市，「爲我們的家繼續努力」，她也說，但票沒有投下去，沒有投給沈慧虹，就做不到這樣的期待與守護，她有再多的熱情、規劃和願景也無法實現。
沈慧虹強調，她要拜託大家，一人拉5票、拉10票，打給親戚朋友，告訴他們沈慧虹不錯，有經驗、有熱心，在新竹住8年，把這裡當家，也讓這個家愈來愈好、愈進步，大家一定要票票入匭，票投5號沈慧虹，新竹光榮5你5我。