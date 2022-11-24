否認抹黑馬偕兒童醫院！高虹安競辦要求林智堅道歉

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高虹安競辦表示，沈慧虹陣營拿市議員李國璋於11月19日造勢場合中的發言來指控，但事實上李國璋當天的發言完全沒有提到反對兒童醫院，其發言逐字稿為：「……我們希望，我們還是有機會能夠追查弊案的決心，不會停下來不管是十二億的棒球場，或者關埔國小的問題，甚至還有兒童醫院，馬偕兒童醫院『用地的問題』，這一些很多事情都需要一一釐清……」
高虹安競辦指出，高虹安本人曾在22號受訪澄清，絕對、從來沒有講過反對兒童醫療，卻看到在對手無所不用其極造謠下，沈慧虹支持者群組中開始散播所謂高虹安反對兒童醫療、兒童醫院，甚至有人用媽媽角度出來撻伐，罵高虹安沒血沒淚，「這是非常嚴重抹黑，因為高虹安從來沒講過這些話」。
高虹安競選團隊指出，日前就有媒體披露，林智堅退而不休，持續在沈慧虹競選辦公室擔任幕後指揮，所有文宣均出自他手，但卻是資訊錯誤百出、斷章取義，讓人遺憾新竹選風持續扭曲。同時，新竹暗黑鐵三角的首領柯建銘，卻被爆出兒子在中國做生意，行動展現「抗中保台是工作 領中國薪是生活」的雙標作為。
高虹安競選辦公室痛批，選戰進入最後階段，民進黨選擇持續抹黑到最後一刻，以柯建銘為首、林智堅操盤、沈慧虹收割，「柯智慧」不造謠、不抹黑不會選舉，呼籲選民用選票支持良善候選人。