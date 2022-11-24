高虹安案吹哨者5人以上！前民眾黨員林冠年赴北檢遞證物

否認抹黑馬偕兒童醫院！高虹安競辦要求林智堅道歉

▲台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安與黨籍市議員候選人舉行記者會。（圖／高虹安競辦提供）
▲台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安與黨籍市議員候選人舉行記者會。（圖／高虹安競辦提供）

記者呂炯昌／台北報導

前新竹市長林智堅今(24)日在臉書發文，指稱台北市長柯文哲、民眾黨新竹市長候選人高虹安、無黨籍台北市長候選人黃珊珊抹黑新竹馬偕兒童醫院是弊案。對此，高虹安競選辦公室晚間否認抹黑，並要求林智堅道歉。

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高虹安競選辦公室表示，柯文哲直播上的言論，並沒有說是弊案，但林智堅對號入座，把新竹大祕寶引導向負面論述，稱柯文哲、黃珊珊要抹黑新竹市立馬偕兒童醫院，並造謠高虹安反兒童權益、反醫療。高虹安競選辦公室嚴正澄清，高虹安從未反對或是質疑過兒童醫院，但對手團隊不斷製造地方耳語謠言、無中生有，高虹安團隊在日前已經發聲明澄清，遺憾林智堅為了選舉不擇手段，無視澄清還執意造謠抹黑，不斷刷新台灣民主下限，其競選口號「新竹光榮我帶頭」應改為「新竹造謠我帶頭」，林智堅應立即出來道歉。

高虹安競辦表示，沈慧虹陣營拿市議員李國璋於11月19日造勢場合中的發言來指控，但事實上李國璋當天的發言完全沒有提到反對兒童醫院，其發言逐字稿為：「……我們希望，我們還是有機會能夠追查弊案的決心，不會停下來不管是十二億的棒球場，或者關埔國小的問題，甚至還有兒童醫院，馬偕兒童醫院『用地的問題』，這一些很多事情都需要一一釐清……」

高虹安競辦指出，高虹安本人曾在22號受訪澄清，絕對、從來沒有講過反對兒童醫療，卻看到在對手無所不用其極造謠下，沈慧虹支持者群組中開始散播所謂高虹安反對兒童醫療、兒童醫院，甚至有人用媽媽角度出來撻伐，罵高虹安沒血沒淚，「這是非常嚴重抹黑，因為高虹安從來沒講過這些話」。

高虹安競選團隊指出，日前就有媒體披露，林智堅退而不休，持續在沈慧虹競選辦公室擔任幕後指揮，所有文宣均出自他手，但卻是資訊錯誤百出、斷章取義，讓人遺憾新竹選風持續扭曲。同時，新竹暗黑鐵三角的首領柯建銘，卻被爆出兒子在中國做生意，行動展現「抗中保台是工作　領中國薪是生活」的雙標作為。

高虹安競選辦公室痛批，選戰進入最後階段，民進黨選擇持續抹黑到最後一刻，以柯建銘為首、林智堅操盤、沈慧虹收割，「柯智慧」不造謠、不抹黑不會選舉，呼籲選民用選票支持良善候選人。

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