藍拿中國春晚比蔣萬安造勢 吳思瑤：威權復辟、如共產黨
明日就是選前之夜，各陣營造勢活動皆受到關注。陳時中競選總幹事吳思瑤今（24）日晚間表示，聽到蔣萬安團隊聲稱選前之夜要「打造遷台以來選舉史上最大、最長舞台」，還拿中國央視春晚當標竿，這讓人覺得國民黨始終無法打破嚮往威權統治的腦袋，而是和中國共產黨的DNA一脈相傳、臭味相投，不在乎民意喜不喜歡，撒重金搞排場只為歌功頌德，討黨國大老喜歡。
記者黃宣尹／台北報導
吳思瑤說，聽到蔣萬安團隊說，選前之夜要「打造遷台以來選舉史上最大、最長舞台」，還拿中國央視春晚當標竿，她認真覺得舊國民黨又回來了。
吳思瑤表示，國民黨始終無法打破嚮往威權統治的腦袋，熱於華而不實的面子工程，在民主化的台灣，顯得諷刺。
吳思瑤說，中國國民黨和中國共產黨的DNA一脈相傳、臭味相投，不在乎民意喜不喜歡，撒重金搞排場只為歌功頌德，討黨國大老喜歡，蔣萬安果然就是威權復辟。
吳思瑤說，一個台灣，兩種價值。明晚的選前之夜，陳時中一貫平實無華，在競總前方北平東路舉辦晚會，歡迎帶著愛與溫暖的市民朋友前來聚聚。「我們不靠遊覽車接送，也不提供動員便當，我們不散播恐懼，也絕不製造仇恨情緒」。
吳思瑤說，為台灣挺身而出，跟熱愛這片土地的人團結在一起，就是最動人的夜晚，最強大的舞台。