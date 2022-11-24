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藍拿中國春晚比蔣萬安造勢　吳思瑤：威權復辟、如共產黨

▲蔣萬安選前之夜聲稱要打造最大、最長舞台，引發論戰。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）
▲蔣萬安選前之夜聲稱要打造最大、最長舞台，引發論戰。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

記者黃宣尹／台北報導

明日就是選前之夜，各陣營造勢活動皆受到關注。陳時中競選總幹事吳思瑤今（24）日晚間表示，聽到蔣萬安團隊聲稱選前之夜要「打造遷台以來選舉史上最大、最長舞台」，還拿中國央視春晚當標竿，這讓人覺得國民黨始終無法打破嚮往威權統治的腦袋，而是和中國共產黨的DNA一脈相傳、臭味相投，不在乎民意喜不喜歡，撒重金搞排場只為歌功頌德，討黨國大老喜歡。

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▲吳思瑤表示，（圖／記者黃宣尹攝）
▲吳思瑤表示，明晚的選前之夜，陳時中一貫平實無華，在競總前方北平東路舉辦晚會，歡迎帶著愛與溫暖的市民朋友前來聚聚。（圖／記者黃宣尹攝）
吳思瑤說，聽到蔣萬安團隊說，選前之夜要「打造遷台以來選舉史上最大、最長舞台」，還拿中國央視春晚當標竿，她認真覺得舊國民黨又回來了。

吳思瑤表示，國民黨始終無法打破嚮往威權統治的腦袋，熱於華而不實的面子工程，在民主化的台灣，顯得諷刺。

吳思瑤說，中國國民黨和中國共產黨的DNA一脈相傳、臭味相投，不在乎民意喜不喜歡，撒重金搞排場只為歌功頌德，討黨國大老喜歡，蔣萬安果然就是威權復辟。

吳思瑤說，一個台灣，兩種價值。明晚的選前之夜，陳時中一貫平實無華，在競總前方北平東路舉辦晚會，歡迎帶著愛與溫暖的市民朋友前來聚聚。「我們不靠遊覽車接送，也不提供動員便當，我們不散播恐懼，也絕不製造仇恨情緒」。

吳思瑤說，為台灣挺身而出，跟熱愛這片土地的人團結在一起，就是最動人的夜晚，最強大的舞台。

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