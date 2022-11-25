台科大團隊創導師配對平台　助國高中女生學理工科技

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「EquaLearn」在各國22組參賽團隊中脫穎而出獲得首獎，並由主辦單位提供機票與住宿補助至泰國參加年會領獎，並介紹作品。
「EquaLearn」團隊指出，線上導師配對平台可依照學生不同學習興趣進行配對媒合，女大學生除分享在大學就讀的經驗，亦可作為女高中生們的導師，幫助缺乏安全感和學習科學自信的女生，事先進行探索，並追求科學領域學習和了解職涯發展。此外，該平台也連結一些企業，提供多元職涯發展機會。
王欣陽表示，刻版印象的性別偏見常見於不同國家，藉由討論過程相互學習不同文化，理解不同國家女性學習環境的不利條件，並藉由參賽及影片製作，讓自己有所成長。
王欣陽說，原本認為台灣女生學習環境、動機和成就都很好，但在實際訪問過程中，才發現理工科系女生在學習上遭遇許多挫折，就讀工程與電資科系的女生同儕可能遇到比自己更多的挑戰。這次赴泰國領獎與發表，不僅接觸多元文化、理解其他國家女學生學習難處，更重要的是推廣數位創意。
優豪鴻表示，身為電機系學生，身邊女學生很少，授課教師會習慣性點名男學生協助或回答問題，搬動重物儀器設備時，女生可能也需要協助，難免造成女學生就讀理工科系時，相對弱勢。本次計畫能補足女學生在科學領域的學習不足，彌補相關落差。
達馬萬提到，能夠獲得首獎非常高興，獲邀去泰國參加年會意義重大，因為自己就讀數位教育領域，不僅能學以致用，更能以外籍視角，引入印尼觀點，希望平台能在真實場域中解決性別平等的學習問題。