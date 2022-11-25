6縣市大雨特報！投票日2處有雨 下週強冷空氣來襲探13度
中央氣象局表示，今（25）日仍受華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭地區降雨機率高，特別是下半天之後雨勢會更明顯，有較大雨勢發生的機率，而花東地區也會有局部降雨，南部地區大致為多雲，偶有零星飄雨。此外，氣象局也針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市發布大雨特報，民眾須特別留意。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今日白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；今晚、明（26日）晨鋒面雲帶再往南移，降雨範圍重返中部以北。今日北台濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼；各地氣溫：北部19至25度，中部20至30度，南部20至31度，東部20至29度。
最新模式模擬顯示，明（投票日）白天起鋒面雲帶減弱、降雨漸歇；中南部轉多雲時晴，北部及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週(27)日至週二（29日）白天，鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫逐日升，各地舒適微熱、早晚涼。
最新模式模擬顯示，下週二晚東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。下週三、四（30、1日）強冷空氣影響，北、東有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷，亦應注意。
最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬顯示，下波冷空氣南下，下週三晚、週四晨降至最低；台北氣象站最低氣溫約只降至16、17度，離「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準，仍高了2、3度。但因為是入冬第1波，感受上還是會比較冷，尤其北台灣的部分平地，自動觀測站將會量測到13、14度平地最低氣溫，應注意保暖。（編輯：孫唯容）