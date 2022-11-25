搶建方艙惹議！廣東傳「強行遷墳」　挨轟：死人都不放過

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公告還提到，需在公告發布後2日內自行完成遷墳，逾期未遷出的視為無主墳處理，屆時將統一組織進行遷移，引起的後果和法律責任，則由墳主或墳主親屬自行負責。
事件開始發酵後，中外媒皆致電給徵地負責人，欲詢問細節，但不是被掛電話，就是對方拒絕評論。報導指出，中國國務院副總理孫春蘭21日赴重慶指導防疫工作時曾說，要加快建設方艙醫院、隔離房間，「以快制快、跑贏病毒」。
不少中國民眾都在微博等平台上痛批：「地方政府越來越霸道了，不止這一個縣」、「越來越多老爺發現，只要是扛著抗疫的大旗，就可以名正言順做很多事」、「放開遲早的事，建什麼方艙」、「死人都不放過」、「生死都沒有尊嚴」。也不乏有人譏諷：「遷墳過程給死者順帶也做個核酸吧」、「墳主還能自己遷嗎？你跟鬼說你該飄别的地方去了，也還算通知到當事鬼了」、「每個縣市都要建方艙，今後方艙就是月球上能看得到的中國建築」。
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