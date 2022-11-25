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搶建方艙惹議！廣東傳「強行遷墳」　挨轟：死人都不放過

▲中國廣東省傳出有地方政府為了蓋方艙而徵用墳地，要求民眾盡快遷墳。（圖／翻攝自微博）
▲中國廣東省傳出有地方政府為了蓋方艙而徵用墳地，要求民眾盡快遷墳。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國防疫亂象頻傳，當局堅持「動態清零」的政策，各地陸續出現搶建方艙醫院的現象。在中國廣東省甚至傳出有地方政府為了蓋方艙，強行徵用墳地、要求民眾盡快遷墳的事件，挨轟「連死人都不放過」。

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根據《自由亞洲電台》報導，廣東省揭陽市惠來縣近日一份《緊急遷墳公告》在網路上瘋傳，內容聲稱為了落實省委關於「每個縣區必須建設1個方艙醫院」的要求，故要全力推進當地方艙醫院建設項目，祭出「徵地預公告」文件，要求在神泉鎮神農村被徵地範圍內（土名「東埔」）的墳墓需全部遷移。

公告還提到，需在公告發布後2日內自行完成遷墳，逾期未遷出的視為無主墳處理，屆時將統一組織進行遷移，引起的後果和法律責任，則由墳主或墳主親屬自行負責。

事件開始發酵後，中外媒皆致電給徵地負責人，欲詢問細節，但不是被掛電話，就是對方拒絕評論。報導指出，中國國務院副總理孫春蘭21日赴重慶指導防疫工作時曾說，要加快建設方艙醫院、隔離房間，「以快制快、跑贏病毒」。

▲上海國家會展中心隔離救治場所，是上海規模最大的方艙醫院。（圖／取自新華社）
▲方艙醫院是中國政府打擊新冠疫情、堅持動態清零的重要方式之一。（圖／取自新華社）
不少中國民眾都在微博等平台上痛批：「地方政府越來越霸道了，不止這一個縣」、「越來越多老爺發現，只要是扛著抗疫的大旗，就可以名正言順做很多事」、「放開遲早的事，建什麼方艙」、「死人都不放過」、「生死都沒有尊嚴」。也不乏有人譏諷：「遷墳過程給死者順帶也做個核酸吧」、「墳主還能自己遷嗎？你跟鬼說你該飄别的地方去了，也還算通知到當事鬼了」、「每個縣市都要建方艙，今後方艙就是月球上能看得到的中國建築」。

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