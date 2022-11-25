張蘭帶貨無極限！開賣床墊、綠茶 酸具俊曄：別睡別人的
大S與汪小菲結合的10年豪門婚姻，一舉打響「俏江南」知名度，讓前婆婆張蘭嘗到甜頭，如今大汪離婚後，依舊拿前媳婦當招牌，最近她主動提起汪小菲為大S買的高檔床墊，成功炒起話題，雖然最後證實並非瑞典品牌海絲騰，卻吸引廠商關注，她昨（24）開心賣起床墊，踩在上面拚命蹦跳，還開酸具俊曄「50多歲別睡別人床墊了，這個價格，你要再睡別人的就說不過去了」。
記者江芷稜/綜合報導
張蘭直播功力強、帶貨沒有極限，一邊拿著產品一邊罵前媳婦，自然流暢相當自如，這幾天光靠著賣酸辣粉，就賺進2.6億元台幣業績，她還陸續推出滷蛋、台式滷肉飯、青梅綠茶等美食，大叫「吃軟飯」諷刺具俊曄，笑得合不攏嘴。
由於床墊話題火熱，張蘭也不藏了，竟然直接把床墊搬進家裡，在直播時開賣起一張要價人民幣1,299元（約5,600元台幣）的床墊，她開心在床上試躺，還站起來拚命跳躍，強調「這床太舒服了」；又把大S手上的婚戒紋身，照樣用筆畫上去；還假裝聞了綠茶香氛頭暈，一頭就倒在床墊上，演戲功力十足，網友忍不住佩服60多歲的她活力十足，完全不避諱把家務事搬上檯面，「別人朝她扔泥巴，她能用泥巴蓋大廈」、「蘭姐是懂做生意的」、「真的有生意頭腦」。