台股早盤黑翻紅小漲　鋼鐵、航運股紅通通好搶眼

歐股收高，美股因感恩節休市一天，台北股市今（25）日開盤小跌沒多久後黑翻紅，早盤小漲20多點，來到14810點。權值王台積電早盤跌2元，來到494元，跌幅0.2%。其他電子股聯發科相對強勁走高，但鴻海、和碩、大立光、日月光、台達電相對弱勢來到盤下。而今日盤面焦點為鋼鐵股、電動車概念股與航運股，其中貨櫃三雄與華航、長榮航漲逾1%。
記者許家禎／台北報導
台北股市今日早盤小漲20多點，來到14810點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌2元，來到494元，跌幅0.2%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.4%，來到46元。世界先進與力積電則是小漲與小跌。其他電子股，如聯發科相對強勢，漲0.5%，來到732元。南亞科、華碩、宏碁、友達、群創走高，漲幅在1%以內。鴻海、和碩、大立光、日月光、台達電則弱勢走跌
今日盤面焦點為鋼鐵股，第一銅漲5%以上，威致、中鴻、新鋼、新光鋼、海光、佳大、彰源、運錩、燁興、燁輝、春源、大成鋼皆漲1到3%。電動車概念股持續強勁，中興電、正崴漲3到4%，華德動能、高力、華城、有量、帆宣、裕隆漲2%。航運股也很搶眼，四維航、中櫃、慧洋、中航、新興、裕民、陽明、萬海與長榮漲1到2%，華航與長榮航也漲1%以上。