群創攜手SOGO復興館虛實體感行銷　導購牆搶攻歲末商機

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群創光電資訊及通用產品中心總經理王志鉉指出，場域主導入數位看板，看重其「導流導購」解決方案，除了展現企業數位創新力，對於集客與坪效有更多期待。王志鉉指出，群創垂直整合場域經濟生態系，在SOGO復興館展現軟硬整合實力：
(1)攜手圓美智能、十三行互動打造六米寬X三米高的「Infinity & Beyond」65吋超窄邊框4K影音牆，搭載Microsoft Kinect AI骨架影像辨識與體感追蹤技術，以「Infinity & Beyond飛向宇宙 浩瀚無垠」絲綢S型無限揮灑，以3D粒子科技呈現的公共藝術牆，消費者經過藝術影音牆被偵測到，影音牆立即呈現消費者姿態表現，業界首創，讓SOGO百貨成為短影音最佳拍攝點。
(2) 群創攜手冠捷科技首次導入高藝術價值電子紙於百貨業，兩款31.2吋CFA印刷式彩色電子紙與25.3吋Spectra 3100四色電子紙將作為公共藝術告示牌。它運用高對比與高飽和度的色彩組合，可顯示醒目與鮮明的圖像與資訊，除了可取代一次性的紙製印刷海報外，電子紙的超低耗電與持續顯示零功耗的節電特性，讓場域主兼具智慧與環境友善的產品特性。
(3) 為了黏住消費者目光與停留時間，群創首創開發「拉霸 Lucky Draw」零接觸體感遊戲，邀請歐洲美妝連鎖10/10 HOPE旗下四大品牌進行互動導購遊戲，串聯SOGO line OA導到品牌櫃位，預計二千份導客禮也是秒殺。有鑑於媒體聲量低的新品淹沒在上萬品項浪潮，群創針對零售主開發「新品王」零接觸體感遊戲，行銷人員免於印刷單品廣告，透過體感互動遊戲，消費者沉浸於產品視覺體驗，此次結合香氛品牌DIOR搶攻聖誕眼影與香水市場預計吸引愛玩科技輕熟女嚐鮮。
(4) 數位轉型也是百貨業重要營運策略，群創與十三行互動為SOGO百貨場域開發的客戶管理系統（CMS），整合微軟體感軟體系統，串聯SOGO內網與 line OA，建立品牌線下線上購物情境，促成導購與消費者即時回饋，亦是創新應用，刷新品牌主台灣百貨業消費新體驗。
SOGO百貨復興館位居全台零售坪效王之冠，一坪創造113.3萬營收，寸土寸金。疫情零接觸改變零售業思維，百貨業玩直播，玩體驗，勇於嘗試犧牲坪效，打造社交空間，SOGO百貨楊政憲副總經理表示，百貨業應該要是社交中心，而不只是購物的空間，兼顧坪效與體驗成效，導入有趣的導購技術，將虛擬顧客帶回實體場域。
楊政憲表示，這34年來，新建的百貨公司坪數愈來愈大，SOGO百貨無法增建，要增加經營效率，就得提高每單位面積的銷售額，在坪效上取勝。他說，這次導入體感黑科技，抓住消費者品牌印象與黏著度，邀請美妝業者搶頭香，主因是化妝品區占SOGO全館坪數2%，一年卻可創造全館1/4 業績，美妝業者也是數位看板重量級採用者，互動體感強化消費者體驗，令人期待。
楊政憲也說SOGO另一把利器就是掌握近80萬會員消費分析，同業無法做到如此精準，是因為其他百貨多透過發行聯名卡經營會員，個資在銀行手中。SOGO隨時可以做消費動向分析，因為資料在自己手上，清楚客人喜歡什麼樣的商品，可以怎樣連動消費，這就是商機。
楊政憲指出，新世代消費者的喜好已經不是我通通塞給你，而是要提案給客人，這個提案包括視覺、空間、商品陳列等。這次公共藝術、拉霸Lucky Draw以及新品王體感互動結合視覺、空間、商品陳列以及無拘無束的體驗，建立品牌先入為主偏好，設置在九樓卡友休憩區，將成為品牌主記者會與活動交流的新闢場域應用，希望為年底聖誕促銷旺季提升一成以上消費人潮。