選前一天還清白！高虹安秀辛辛那提論文重審通過函

。選前一天，高虹安今（25）日向選民說出心裡話，並出示辛辛那提論文重審通過函，強調博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」
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高虹安指出，她也於日前主動向校方提出論文審查，而美國辛辛那提大學不久前也完成審查程序，提出由工學院院長代表的正式函文給她，表示高虹安的博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」
高虹安指出，「過去這幾個月，我們承擔了台灣民主選舉近20年來最恐怖的負面選舉攻擊，這裡要感謝所有的新竹市民，因為你們堅定不移地陪著虹安，支持虹安，讓我們可以勇敢地逆風向前；因為你們的保持理性、就事論事、不為謠言動搖，我們現在距離改變新竹只剩最後一哩路。」
高虹安接著表示，「明天過後，這些抹黑的紛擾會散去，但是我們熱愛的新竹市的未來才正要開始。各位勇敢的新竹人，你手中的那一張選票，都是一張迎向光明新竹市的車票，這輛車即將出發。 11 月 26 日，請記得攜家帶眷、呼朋引伴出門投票，跟著我們一起搭上這台希望列車，抵達真正的光榮新竹！」
辛辛那提大學回函翻譯全文為：
敬啟者，
辛辛那提大學已經審查過高虹安博士於2018年提交的博士論文。
相關委員已經審查過並且確定此論文在提交的過程中沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。
辛辛那提機械工程研究所已經批准了高博士論文中的一項附註，並且確認她以優異的成績畢業。
儘管我們不斷更新大學的標準與作法以滿足學術標準，但是辛辛那提大學並沒有、也從未將自我抄襲個人研究視為不當行為。
誠摯地，
John W. Weidner 博士
化學工程教授
工程與應用科學學院 院長
辛辛那提大學