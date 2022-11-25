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選前一天還清白！高虹安秀辛辛那提論文重審通過函

▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）
▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）

記者呂炯昌／台北報導

自稱為美國大學教授「翁達瑞」的陳時奮，自去年起即不斷對民眾黨新竹市長參選人高虹安的辛辛那提大學博士學位提出各項指控，《鏡週刊》也爆料，高虹安的博士論文複製貼上其他資策會研究人員共同發表的研究案論文，就連圖片、表格都完全相同，但並未引註出處
。選前一天，高虹安今（25）日向選民說出心裡話，並出示辛辛那提論文重審通過函，強調博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」

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高虹安在臉書指出，從宣布參選那一天開始，幾乎是三天一小黑、五天一大黑，一直到今天為止，團隊已經收集到超過50條的抹黑事件。其中曾經被討論相當廣泛的就是我的博士論文，儘管我出示學倫單位郵件證據，對手仍然集結黨政軍媒力量不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文的行動。「沒想到因為我的參選，會讓母校受到這些騷擾，我著實感到非常不好意思。」

高虹安指出，她也於日前主動向校方提出論文審查，而美國辛辛那提大學不久前也完成審查程序，提出由工學院院長代表的正式函文給她，表示高虹安的博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」

高虹安指出，「過去這幾個月，我們承擔了台灣民主選舉近20年來最恐怖的負面選舉攻擊，這裡要感謝所有的新竹市民，因為你們堅定不移地陪著虹安，支持虹安，讓我們可以勇敢地逆風向前；因為你們的保持理性、就事論事、不為謠言動搖，我們現在距離改變新竹只剩最後一哩路。」

高虹安接著表示，「明天過後，這些抹黑的紛擾會散去，但是我們熱愛的新竹市的未來才正要開始。各位勇敢的新竹人，你手中的那一張選票，都是一張迎向光明新竹市的車票，這輛車即將出發。 11 月 26 日，請記得攜家帶眷、呼朋引伴出門投票，跟著我們一起搭上這台希望列車，抵達真正的光榮新竹！」

辛辛那提大學回函翻譯全文為：

敬啟者，

辛辛那提大學已經審查過高虹安博士於2018年提交的博士論文。

相關委員已經審查過並且確定此論文在提交的過程中沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。

辛辛那提機械工程研究所已經批准了高博士論文中的一項附註，並且確認她以優異的成績畢業。

儘管我們不斷更新大學的標準與作法以滿足學術標準，但是辛辛那提大學並沒有、也從未將自我抄襲個人研究視為不當行為。

誠摯地，

John W. Weidner 博士

化學工程教授

工程與應用科學學院 院長

辛辛那提大學

▲高虹安出示辛辛那提大學論文重審通過函。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲高虹安出示辛辛那提大學論文重審通過函。（圖／翻攝自高虹安臉書）

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