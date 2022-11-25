大S汪小菲「床墊之亂」燒到林心如？她傻眼冷回：好笑嗎
藝人大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚一年，近日男方因欠款500萬生活費鬧上新聞版面，為此還槓上大S一家，「千萬床墊」也意外成為焦點。不過，就有網友為了床墊一事，開始打擾其他不相關的藝人，就有一名網友到林心如的IG問她「睡的是什麼牌子的床墊」，更加上一字「笑」，使林心如相當無言，不禁冷回「好笑嗎」？
娛樂中心／綜合報導
林心如昨（24）日在IG曬出一張戶外自拍，對著鏡頭露出招牌微笑，氣色看起來非常好，她趁著感恩節發文，表示「笑一笑，多美好，感恩世界，感恩有你（妳）」，並在文末Hashtag「happythanksgiving」，網友們也紛紛留言，「人美，地方也美」、「心如好美」、「笑一笑，沒煩惱」、「紫薇完全凍齡」、「很美」、「超漂亮」。
然而，卻有網友因為最近大S、汪小菲紛爭一事，跑到留言處寫下一些無關的提問，「心如姊家睡的是什麼牌子的床墊呀（笑）」，豈料這一句話，再加上後面的「笑」字，疑似惹惱林心如，使她冷回「好笑嗎」，其他網友見狀也紛紛留言，「自以為幽默」、「有意思嗎」、「無聊當有趣」。
不過該名網友後來也表示，自己沒有別的意思，只是想逗她開心，「心如姊，很高興被妳回覆！雖然是以這樣的方式，沒有別的意思啦，只是想逗妳開心而已，從紫薇格格到Rose媽媽，妳的每個角色都演得很棒，而且還從演員晉級成為了製作人。感謝妳把華語劇帶向了世界，期待妳在Netflix的新劇集《模仿犯》！光是看預告影片就已經很期待了」。（編輯：郭佩蓉）