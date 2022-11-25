景氣續悲觀！台經院：10月營業氣候製造、服務、營建齊降

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台經院觀察國內情勢，在製造業方面，10月製造業營業氣候測驗點為84.20點，較上月下滑0.43點，下滑程度已較先前趨緩，不過仍呈現連續10個月下滑態勢，創下2020年5月以來新低紀錄。
台經院說明，全球經濟受到通膨及升息影響，終端市場需求疲弱，廠商持續進行庫存調整，設備投資意願趨向保守觀望，故製造業廠商對當月與未來半年景氣看法多呈悲觀與持平，不過廠商對景氣看壞程度較上月調查相比略為改善。
服務業的部分，10月服務業營業氣候測驗點為91.09點，月減3.65點，呈現連續3個月下滑態勢。
台經院表示，隨著國境開放，民眾已漸習慣與病毒共存，消費人潮回流，使餐旅業者看好當月與未來半年景氣表現，此外，10月金融市場表現持續疲弱，券商經紀手續費收入與自營獲利減少，且壽險保費收入下滑，加上產險業仍處虧損狀態，故證券業與保險業者大多看壞當月景氣表現。
至於在營建業方面，10月營業氣候測驗點為85.10點，較9月之90.34點下滑5.24點，已連續三個月呈現下跌的態勢。
台經院解釋下滑原因，主要是來自於營造業與不動產業對當月看法均顯悲觀，建築工程業者因房市不景氣，工程承攬情況仍未好轉，且最後修整工程業者也因房屋完工量減少而業績逐月下滑，加上不動產業者面臨金融市場表現疲弱、房貸利率走高、國內外經濟下行壓力仍大，導致房市交易件數萎縮的情況日趨顯著，故營建業有超過一半比例的廠商看壞當月景氣表現，且對未來半年景氣看法續呈保守。