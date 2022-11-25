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景氣續悲觀！台經院：10月營業氣候製造、服務、營建齊降

▲台灣經濟研究院今（25）日發布10月景氣動向，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣經濟研究院今（25）日發布10月景氣動向，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日發布10月景氣動向，其中，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。在製造業方面，終端市場需求低迷，設備投資意願趨向保守觀望，不過廠商對景氣看壞程度較上月相比已略為改善；而服務業雖然因國境開放，消費人潮回流 ，但因10月金融市場表現持續疲弱 ，壽險保費收入下滑，加上產險業仍處虧損狀態，因此證券業與保險業者大多看壞當月景氣表現。 

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台經院指出，10月主要經濟體領先指標與製造業採購經理人指數（PMI）續呈走低態勢，且依經濟合作暨發展組織（OECD）的經濟展望報告表示，由於俄烏戰爭引發的能源衝擊繼續刺激通膨，全球經濟將在明年進一步放緩，2023年全球經濟成長表現有很大程度上來自於主要的亞洲新興市場經濟體，而美國和歐洲則急劇減速。

台經院觀察國內情勢，在製造業方面，10月製造業營業氣候測驗點為84.20點，較上月下滑0.43點，下滑程度已較先前趨緩，不過仍呈現連續10個月下滑態勢，創下2020年5月以來新低紀錄。

台經院說明，全球經濟受到通膨及升息影響，終端市場需求疲弱，廠商持續進行庫存調整，設備投資意願趨向保守觀望，故製造業廠商對當月與未來半年景氣看法多呈悲觀與持平，不過廠商對景氣看壞程度較上月調查相比略為改善。

服務業的部分，10月服務業營業氣候測驗點為91.09點，月減3.65點，呈現連續3個月下滑態勢。

台經院表示，隨著國境開放，民眾已漸習慣與病毒共存，消費人潮回流，使餐旅業者看好當月與未來半年景氣表現，此外，10月金融市場表現持續疲弱，券商經紀手續費收入與自營獲利減少，且壽險保費收入下滑，加上產險業仍處虧損狀態，故證券業與保險業者大多看壞當月景氣表現。

至於在營建業方面，10月營業氣候測驗點為85.10點，較9月之90.34點下滑5.24點，已連續三個月呈現下跌的態勢。 

台經院解釋下滑原因，主要是來自於營造業與不動產業對當月看法均顯悲觀，建築工程業者因房市不景氣，工程承攬情況仍未好轉，且最後修整工程業者也因房屋完工量減少而業績逐月下滑，加上不動產業者面臨金融市場表現疲弱、房貸利率走高、國內外經濟下行壓力仍大，導致房市交易件數萎縮的情況日趨顯著，故營建業有超過一半比例的廠商看壞當月景氣表現，且對未來半年景氣看法續呈保守。

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