選前最後衝刺陪鄭運鵬車掃 鄭文燦：會贏得最後的勝利
選前最後一天，桃園市長鄭文燦今（25）日全天將陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在桃園市車隊掃街，晚間出席在南北桃園鄭運鵬競選總部的選前之夜，盼望贏得最後的勝利。
記者呂炯昌／桃園報導
鄭運鵬競總今天上午舉行 「好鵬友們挺3而出」記者會，媒體聯訪時鄭文燦受訪表示，今天一整天都會陪著車掃以及最後的選前之夜，在南區、在北區，他相信所有的市民都知道這是一場決定桃園未來的選舉，這張選票是投給桃園，投給8年的進步，不要被這個一時的抹黑所否定，他對選民有信心，對桃園也有信心，鄭運鵬會贏得最後的勝利。
媒體問竟然有網友說鄭文燦瘦了？是不是市政行程跟輔選就是太忙了?鄭文燦表示，瘦了一點，這也是好事。他昨天有貼出18歲考大學的那個照片，當時是到台北去讀書，然後考上台大。18歲那一年剛好是台灣由威權走向民主的一年，所以當時參加了很多學生追求言論自由、校園民主的活動，所以他認為18歲公民權這是必要的。
鄭文燦表示，事實上，以最近世界盃足球賽來說，打入前32強的足球國家，只有一個國家的公民權不是18歲，其他全部都是18歲，大家如果仔細看的話。所以18歲公民權已經成爲世界的標準，台灣不應該置身事外，希望大家出來投票。