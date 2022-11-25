蔣萬安遭指操作仇恨 陳時中：蔣家後代更應弭平歷史傷痕
立法院民進黨團總召柯建銘今日直指，國民黨台北市長候選人蔣萬安站在他曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡上，理直氣壯操作仇恨、攻擊民進黨陳時中；對此，民進黨台北市長候選人陳時中今（25）日上午出席「愛與和平：台北平安」祈禱會後受訪表示，雖然不會把所有歷史責任套在蔣萬安身上，但蔣萬安既然以蔣家後代自詡，那對於如何彌平台灣的傷口是有責任的，希望他未來從政路上，帶領他的支持者彌平台灣的傷口。
記者黃宣尹／台北報導
陳時中說，在此次選舉辯論一開始，就邀請大家看電影《流麻溝十五號》，自己認為過去有參與過歷史的人，不會把蔣家所有責任都套在蔣萬安身上，不過蔣萬安既然以蔣家後代自詡，那對於社會團結和平和，如何彌平傷口，是有責任的。
陳時中也進一步說，對台灣傷口的彌平，所有從政的人都應該要盡力，不過蔣萬安因為有這樣的身分，雖然不要把責任都歸在他，但希望他未來從政路上，帶領他的支持者彌平台灣的傷口。
至於昨日車掃，有小妹妹拿著「姐姐想領陳時中的市長獎」的看板打氣，引發關注，陳時中表示，非常非常的溫暖，也非常感動，昨晚大家傳的相片大概是這張最多，因為確實是從小孩的角度，傳達這樣的想法，「讓我候選人覺得責任更大了」。
陳時中也說，對於整個台北平安，每個人都有責任在，自己做應該做的事情，每個人都要努力。