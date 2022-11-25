拚議會過半　陳其邁全家總動員為為各區關鍵席次拜票

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張漢忠表示，這次高雄鳳山競爭激烈，15搶8，新人輩出，自己出身基層勞工，「歐兜邁」議員服務受市民肯定，這次在選戰造型上，讓8年級生的兒子來操刀，換上牛仔外套，變身型男造型，要力拚五連霸。張漢忠說陳其邁市長非常擔心他的選情，但因為已有既定輔選行程，特別請「小邁邁」陳政通來為他加油，爭取鳳山關鍵席次，力拚民進黨議會最大化。
陳其邁市長夫人，婦產科醫師吳虹也於選前一天，以首場「路口拜票」形式為左楠區市議員李雅慧向市民拜託，吳虹說，本身住在左營，知道李雅慧是公民團體推薦的好議員，也關心弱勢跟重視下一代的教育，盼能用住在左營、同屬女性的專業溫柔力量，為目前正面臨「分票」、「穩當選」謠言攻擊，對李雅慧帶來嚴重影響的選情，以及民進黨左楠四席全壘打的希望，帶來關鍵助益，與陳其邁再拚四年。
李雅慧表示，上午跟吳醫師站完路口後，也將加入陳其邁市長的車隊進行左營楠梓區的車隊掃街，非常感謝市長陳其邁與吳虹醫師，在選前最後一天的早晨，以一位女醫師的細膩與同理心，替她深受分票所苦的選情「止血」，否則面對分票過頭的窘境，她盼望選民在最後關頭，能夠認同她與陳其邁這四年的努力而不要放手，能有機會共同完成「左楠上水」的夢想。