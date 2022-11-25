吳映潔《女優 》擁吻夏于喬 爆女女吻比演女優還緊張
鬼鬼吳映潔首度主演電影《女優，摔吧！ 》，昨（25日）晚首映會中自爆每天都會看五分鐘的愛情動作片做功課，她在電影中也是挑戰入行以來僅三點不露的最大尺度，首映會現場她也直接抓起戰友夏于喬接吻，沒想到夏于喬笑說比演女優還要緊張，更爆料吳映潔嘴唇非常軟，很好親！
記者楊慧玲/綜合報導
首映現場女子摔角隊大集合，夏于喬、吳映潔、黃心娣、大文、百白與因有工作不能前來的孔令元、阮安妮，曾共同經歷3個月的特訓，雖久沒聯繫，一見面就嘰哩呱啦大聊特聊，談起互相摔來摔去的回憶，幾個女生的第一反應就是「超爆痛」，不但要互摔、扛起對方，甚至要互相用手肘打對方的前胸。
而夏于喬與吳映潔也表示真的很佩服摔角選手，「到後來我們也很變態的享受這個痛在自己身上，因為我們覺得這一生可能沒有其他機會去享受這個痛在身上的感覺」。黃心娣、大文與百白也透露特訓時經常回家都會偷哭，長這麼大很少遇到這樣的挫折，雖然在訓練現場要假裝強悍沒事，但還是被震撼到的，痛都是非常真實的。
本片由周美豫導演，擔任經紀人多年的她透露拍片其實是血和淚的交織，希望觀眾看完這部片不要因為自己多渺小而放棄了什麼，而是要不管自己多渺小，都要去抓取那1%的可能性。而零負評女神林依晨也在片中客串、並出席力挺，她笑說一度以為要變裝摔角，沒想到大家都穿得很正式。《女優，摔吧！ 》於今晚上映。