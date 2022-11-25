2022決戰明日！ 蔣萬安、黃珊珊大車掃 陳時中打防疫牌
2022九合一大選明天就要投票，各台北市長候選人今（25）日進行最後衝刺，要把選票全數催出。上午國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊進行大型車隊掃街拜票活動，民進黨陳時中則先出席宗教祈禱會活動，再開直播暢談防疫真心話。晚間3人皆舉辦大型選前之夜晚會，預計選戰氣氛將炒熱到頂點。
政經中心／台北報導
投票倒數最後一天，蔣萬安進行北市12區車隊掃街，他上午受訪時說，他向市民保證，他是有執行力、有包容力的市長，對手黃珊珊、陳時中在選舉中提出好的政見，他未來都會參考、採納；台北市長柯文哲任內好的政策，他也會延續。希望民眾踴躍投票、催票，成為他的後盾，大家一起迎接台北的嶄新未來。
黃珊珊上午於北投、士林一帶進行車隊掃街，下午則到中山、大同一帶拜票。上午她和柯文哲陪同下受訪，被問及親民黨主席宋楚瑜今晚是否會出席選前之夜？黃珊珊語帶保留地說，今晚許多支持自己的好朋友都會現身，也歡迎所有人的支持。投票是市民的決定，市民才是市政的主人。
陳時中早上赴濟南教會，出席「愛與和平：台北平安」祈禱會，包含前副總統陳建仁也出席。陳時中表示，參選台北市長是希望城市越來越好，今天以「愛與和平」的基調，希望能夠維持台北市平安的、進步的基調。
今天陳時中並未安排公開的車掃行程，他上午透過臉書直播，向台北市民說心內話。他表示，參選期間訴求愛、分享與團結，收到最多的禮物是「市民感謝的淚水」，市民跟自己握手的時候講說「謝謝你的防疫，守護了我們」，這在心中一直有非常大的心情蕩漾。
晚上的選前之夜造勢晚會是選戰的最高潮。蔣萬安「奮戰勝選之夜」地點在台北市基隆路一段52號，黃珊珊「捍衛新價值 擺脫舊勢力」選前之夜，地點在信義區市府路（台北市政府西大門前）；陳時中「為台北挺身而出」選前之夜地點在競選總部前 （北平東路30-1號）。