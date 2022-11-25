投票前再赴新竹　蔡英文挺沈慧虹：看到她想起當年的自己

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當蔡英文與沈慧虹等人抵達長和宮，先到廟內向外媽祖參拜，祈求保佑台灣國泰民安。隨後，到廟埕與新竹市鄉親致意，受到擠滿廣場的民眾揮舞旗子熱烈歡迎，「沈慧虹加油」、「新竹加油」、「總統加油」聲勢高昂，氣勢將會延續到明天勝選。
蔡英文表示，民進黨在考慮候選人的時候，都覺得沈慧虹條件最好，如果她能當市長，新竹的市政一定會做得非常好。她有經驗、有能力、有創意，所以大家都覺得她是最好的市長候選人。
蔡英文也表示，因為沈慧虹沒選舉過，本來擔心她要如何過這一關，但她來過新竹好多次，觀察新竹人，她對新竹人有信心，新竹人一定分辨得出來，哪個才是新竹需要的市長。選舉最後決定的一定是新竹市民，大家就要看新竹市民的品質是怎麼樣，她覺得新竹市民不會讓大家失望。這段時間也為難沈慧虹了，她要開始學怎麼選舉，從她身上，好像也看到當年的自己。
蔡英文說，執政的時候，難免有起起伏伏，但無論是困難還是順利，大家都團結在一起，這樣一定會達成我們的目標。林智堅做得很好，現在沈慧虹要接棒，為了新竹未來的發展，沈慧虹會是最好的人選。
蔡英文也說，新竹市是小而精美、有歷史、有文化的城市，但是，新竹市又是一個年輕、活潑的城市，有文化、有科技，是一個非常精緻的地方，這個地方需要有一個實實在在做事的人來經營。這麼好的地方，每次她被邀請來看新竹的建設，都被驚艷，也深深感受這是一個有活力的城市，這裡有傳統、有現代，真的是一個好地方。
蔡英文強調，現在面臨的挑戰，就是新竹團隊能否繼續執政下去，如果繼續下去，新竹就會發展、就會更好。拜託大家，要打電話，鍥而不捨催票，還要固票。還沒決定要投誰的，一定要拉緊，請他們相信沈慧虹是最好的。有沈慧虹在，交通一定會更好、老人、孩童照顧一定會更好，科技人最需要沒有後顧之憂的家庭生活，一個好的市政府，會替我們照顧這一切。
蔡英文表示，她對新竹市寄予厚望，每一個科技發展的地方，她的生活條件一定很好，在新竹隊的努力之下，這裡的生活條件是最好的。也就是這樣，高科技產業在新竹會一直成長，因為總是有人在背後，把基礎建設、生活條件都照顧好，這就是新竹需要的市長，最好的市長就是沈慧虹。
蔡英文呼籲，明天就算下雨，大家也要風雨無阻去投票。請大家相信蔡英文、相信蔡英文推薦的沈慧虹，她相信有沈慧虹在新竹努力，跟中央一起合作，一定會把新竹市，變成全台灣皇冠上的鑽石。明天還有一件事情，就是18歲公民權，年輕的城市要挺年輕人，讓年輕人可以早日參與國家事務，投票選他們心裡想支持的人，所以18歲公民權記得投同意。