免衝日本迪士尼！官方「shopDisney」登台 開賣樂園周邊
▲ 迪士尼宣布官方電商旗艦網站shopDisney正式登台。（圖／shopDisney提供）
記者鍾怡婷/綜合報導
2022-11-25 12:54:51
免衝日本迪士尼樂園，也不用找代購幫忙！迪士尼宣布官方電商「shopDisney」今（25）日正式登台，開賣迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等角色與故事系列產品，還有深受粉絲喜愛的全球迪士尼樂園週邊商品，提供超過千款官方商品，來自全球、源源不絕的迪士尼魔法，一鍵直送到家，並且將會陸續推出亞太區獨家精選產品、提供超過千款官方商品；2023年適逢迪士尼百年慶典，也將推出慶典紀念系列週邊。此外，POP MART泡泡瑪特首間台灣實體店創下銷售佳績，官方宣布在聖誕節來臨之際，一口氣在五大都市驚喜開出聖誕快閃店，分別為台北信義香堤廣場、桃園華泰名品城、台中新光三越、台南南紡購物中心及高雄夢時代現實登場。
「shopDisney」網站於今（25）日正式上線，羅華特迪士尼公司旗下各大品牌和備受喜愛的人物角色故事系列商品，包括收藏品、時尚成人服飾、玩具及嬰兒用品、家居用品、文具和禮品等，選擇繁多、應有盡有。最重要的是可以選購一系列來自全球迪士尼樂園的商品，包括以樂園遊樂設施為靈感、以經典米奇為主題開發設計的「Mickey Mouse: The Main Attraction 米奇收藏家系列」，粉絲們可一次收藏此系列12款米奇玩偶、耳朵髮箍、後背包與徽章。而源自日本、風靡全亞洲的「nuiMOs系列」也將同步上線，可隨心所欲地為迪士尼好友nuiMOs替換各種服裝與配件，創造不同的拍照效果。 ▲源自日本、風靡全亞洲的「nuiMOs系列」也將同步上線。（圖／shopDisney提供） 另外，還有2022年全新推出的迪士尼Q版玩偶「Munchlings系列」，以迪士尼樂園美國小鎮大街上的糕餅店可愛造型的甜點為靈感，各式美食在撒上迪士尼魔法後，變得栩栩如生，化身成軟萌香甜食物造型的迪士尼玩偶Munchlings蠢蠢欲動、準備好派對！每款Munchlings玩偶都有專屬的甜點香味，如米奇造型的Munchlings 會傳出芬香誘人的肉桂杯子蛋糕香味，小熊維尼造型的Munchlings則散發出香甜的蜂蜜味。 ▲2022年全新推出的迪士尼Q版玩偶「Munchlings系列」。（圖／shopDisney提供） 漫威與星際大戰的粉絲們不僅可將最喜歡的經典角色主題商品帶回家，更可在shopDisney找到最新系列電影及Disney+ 影集中亮相的全新角色主題商品，包括甫上映的《黑豹2：瓦干達萬歲》週邊商品。冬日慶典當然少不了聖誕節系列商品，shopDisney 台灣同步全球上線聖誕節系列商品，粉絲們可以用經典場景聖誕吊飾、米奇聖誕主題家飾品以及米奇復古聖誕系列打造最暖心的聖誕氛圍。最後，2023年適逢迪士尼百年慶典，也將陸續上架許多迪士尼百年慶典的紀念商品。 ▲剛上映不久的《黑豹2：瓦干達萬歲》周邊商品，也能在官方電商中選購。（圖／shopDisney提供）
此外，POP MART泡泡瑪特自今年9月登台以來，位於新光三越A11的首間實體店創下銷售佳績，不僅開幕當天超過千人響應，至今更不斷吸引各地「娃友」前往朝聖，泡泡瑪特選在聖誕節來臨之際，一口氣在五大都市驚喜開出聖誕快閃店，分別為台北信義香堤廣場、桃園華泰名品城、台中新光三越、台南南紡購物中心及高雄夢時代，將於12/1起陸續登場。各店開幕期間不僅祭出多重消費滿額限定禮，指定店舖更將發售限定商品，11/26-11/28亦開放上線抽選「SKULLPANDA怪誕冬日海外限定吊卡」購買資格。
【POP MART 五都聖誕快閃店】檔期資訊 12/1-12/4 TTF台北國際玩具創作大展A56攤位 12/1-1/2 桃園華泰名品城(2期)聖誕村 12/2-1/2 台南南紡購物中心A1館1F時尚廣場 12/5-1/1 台北信義香堤廣場聖誕村 12/8-2/28 台中新光三越9F法雅客前 12/10-8/31 高雄夢時代綠區3F ▲POP MART泡泡瑪特台灣首家實體門市在信義區，店內展出眾多熱門款式。（圖／記者鍾怡婷攝） ▲官方臉書開抽「SKULLPANDA怪誕冬日海外限定吊卡」的購買資格。（圖／POP MART提供）