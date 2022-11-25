7-11搶錢啦！7款「夢幻聖誕水晶球」曝光 199元開賣搶爆
會飄起浪漫雪花的水晶球，最能帶來冬季嚮往的幸福感，7-11每年開賣就搶爆的「聖誕水晶球」來了，今年還新開發小熊維尼、Kitty、奇奇蒂蒂3款杯子蛋糕水晶球，直徑8公分比一般水晶球大了將近1倍，預計將是今年秒殺款。此外，買可口可樂、金莎巧克力就能獲得限量水晶球，《NOWnews》集結7款聖誕水晶球搶先看。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN每年開賣就搶爆的「聖誕水晶球」，今年首度獨家開發小熊維尼、Kitty、奇奇蒂蒂3款卡通肖像杯子蛋糕水晶球，直徑8公分比一般水晶球大了近1倍。樂事也首度推出聖誕水晶球，許願組附上意和包；可口可樂祭出指定飲料第2瓶6折，加價169元送獨家水晶球；金莎也推出2022聖誕水晶球，11月30日至12月27日期間買金莎3粒裝滿6件就免費送。
🟡7款聖誕水晶球搶先看
7-ELEVEN看好聖誕節、年末派對的交換禮物商機，11月30日起至12月27日推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，引進近60款節令限定新品，將全台6500家門市變成聖誕選物市集，指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件7.7折，預計將帶動業績成長2成。適合文青系送禮的寶麗來Polaroid推出最迷你拍立得底片套組，尺寸只有10公分，復古機身搭配雙重曝光功能，可拍出多種奇幻風格照片，7-ELEVEN於11月30日上午11點起開放限量預購。
全家則推出SAKImoto玩具總動員三眼怪爆米花桶，生吐司造型搭配三眼怪的爆米花桶，可愛配件超級吸睛，售價980元，在全家購買加送SAKImoto玉米濃湯爆米花，可整套直接收藏，目前在全家行動購開放預購，11月28日起同步開放實體門市購買與預購取貨。