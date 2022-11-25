控民進黨選前操弄奧步　國民黨團籲選民「別被欺騙」

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費鴻泰再舉例，2016年他參選立法委員，周子瑜穿一身黑衣面無表情讀了向中共的道歉文，當時不管什麼政治傾向的電視台，皆不斷大肆報導，跑馬燈甚至跑到投票結束，影響選情甚大。費鴻泰強調，他當時選前預估可贏5到6%，最後只贏了2%，此事也讓藍軍大敗，就連造假共軍攻台新聞也有先例。
費鴻泰也直言，真的不知情選前一天，晚上10點之後民進黨會用什麼意想不到的爛招，他坦言很緊張，很擔心民進黨用奧步，除了很不道德也會破壞民主真正價值。
國民黨立委鄭麗文則提到，吳敦義當年落選高雄市長，就是因為變造緋聞錄音帶，導致選舉結果翻轉；更讓大家痛心的是，竟還有台大教授出來幫忙背書稱錄音帶是真的，讓藍營當時百口莫辯，也讓吳敦義因此黯然落選，雖後來國際證明錄音帶造假，但台灣選舉歷史已徹底改變。
除了吳敦義外，鄭麗文也說，黃俊英參加高雄市長選戰，當時前總統馬英九擔任國民黨主席氣勢如虹，眼看就要當選之際，選前10點後卻被指控發走路工，導致選情一夜翻轉。另外，鄭麗文指出，前台中市長胡志強與林佳龍競選台中市長，更有報紙刊登胡志強病歷，製造選民覺得胡身體狀況不好，投了也是白投的情況。
鄭麗文認為，總統蔡英文與桃園市長鄭文燦在選戰中有不能輸的壓力，在這情況下一定會想盡辦法抹黑，她呼籲選民，投票率很重要，這兩天陰雨綿綿，加上今年選情冷，民進黨年初說要跟病毒共存，現在要選舉又造假疫情嚴重，確診者不能投票，這都會造成投票率低落；他痛批，因民進黨執政失敗，才盼中間選民、年輕選票都不要出來投，選民選票相當珍貴，將影響台灣未來施政品質，以及是否擁有優質民主。
國民黨團書記長李德維指出，2014年台北市長選舉，柯文哲競選總部報案稱被竊聽，後來司法偵結確定為「自導自演」，但現今柯文哲已當了8年市長，他直言這樣的奧步，真的會改變美一個選舉結果。
李德維強調，台灣人選前一天直到明天投票結束，都應不要遭到奧步操弄成為受害者；基隆、台北、桃園乃至屏東，相對選情很激烈，也希望選舉奧步，別在民進黨操弄下再度發生，導致選舉結果出現改變，這對於台灣民主是退步，也是台灣人重大損失。