青民協跨世代拉票！韓國瑜現身力挺18歲公民權修憲

九合一大選投票進入最後倒數24小時，全台各地參選人都卯足全力催票，而支持此次修憲公民複決案的青年團體臺灣青年民主協會也在今（25）日邀請到重量級人物為修憲案拉票。前高雄市長韓國瑜公開拍攝影片，支持18歲公民權，青民協表示，希望這支影片被傳到各大社團、群組，讓國人願意出門投票。
記者黃仁杰／台北報導
「18歲公民權」是中華民國史上首次交付公民投票的修憲案，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，修憲公投的有效同意票必須過選舉人總額半數，此次公民複決案需近962萬張有效同意票才會通過，是我國直接民主的最高門檻，也成為支持團體的最大考驗。
青民協指出，「世代溝通」是這次18歲公民權倡議路上，重要但最艱辛的難題，面對同意票的高門檻，唯有跨世代合作，台灣才有修憲的可能。在選戰最後倒數，面對台灣以政黨顏色作為投票選擇的風氣下，青民協持續扮演跨世代補課、世代溝通的工作，為台灣世代正義而努力，讓台灣年輕世代能加入決定台灣未來的行列。
青民協說，此次邀請到韓國瑜一起同參與18歲公民權的世代溝通，希望大家可以一起將這支影片下載，傳到看了這支影片後，會願意出門投票「投同意」的社團、群組中，在「18歲公民權」修憲複決一起投下同意票。