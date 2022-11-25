回鄉護盤桃園？朱立倫：全力保護台灣民主

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對於總統蔡英文昨天在桃園八德的造勢晚會上說，國民黨的抹黑手段已經荒腔走板，逾越了所謂的言論自由的界限？朱立倫表示，蔡總統昨天漏了一個字，就是「對」國民黨的抹黑造謠已經到了罄竹難書，荒腔走板已經可以出了一本新書，叫做《奧步大全》，民主奧步黨所做的所作所為，蔡總統你們眼睛沒有看到嗎？全臺灣從北到南都是布條，都是民進黨掛出來抹黑國民黨的，難道台灣這些媒體沒有一點點良心去拍一拍嗎？這些都是最明顯的。
朱立倫表示，蔡總統已經長期習慣於掌控媒體，聽到的是一言堂，聽到的是滿身的讚揚，她覺得不能夠接受民主，有對她有任何的質疑或者任何的檢驗，所以民進黨的最新解釋，除了民主是民進黨做主，第二個民主，不容許任何人對執政黨有任何的質疑，不容許有任何的檢驗，這是蔡總統的最新解釋。如果有這樣子的一個民主，相信臺灣會被認為是一個反民主和民主奧步的一個時代，朱立倫強調，「我們一定要保衛臺灣的民主。所以我們對於民進黨所作所為，這一場選戰就是一個民主的保衛戰」。
針對昨天民進黨造勢晚會舉辦之前，八德有很多民眾抱怨蔡英文要來八德還封路，朱立倫說，「八德是我的老家，那條路我太熟了」，民進黨的傲慢，民進黨與人民的距離實在是太遙遠了，一大早這樣封路，大家還要不要過日子？朱立倫並酸蔡英文表示，蔡總統是否覺得反正自己就是民進黨出巡，萬民要迴避，所以必須要這樣的做法？朱立倫最後強調，明天的選擇就是人民做主，人民做主才是臺灣的民主運動。