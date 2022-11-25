全球瘋世足！WHO示警：8種傳染病風險飆升 包含MERS
2022國際足總世界盃（2022 FIFA World Cup）正在卡達進行中，來自世界各地的球迷也紛紛湧入卡達或鄰近國家，希望以最近的距離，參與這場難得的體育盛事。然而，有醫學公衛專家警告，隨著世界盃傳播的並非只有快樂與熱情，還可能有多種病毒。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《每日郵報》、《太陽報》等外媒報導，世界衛生組織（WHO）的流行病學家派翠西亞（Patricia Schlagenhauf）與團隊，近日在《新微生物與新感染》刊登的最新研究指出，世界盃足球賽不可避免地帶來了傳染病的風險，其中有8種傳染病風險最高，包含「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS）、新冠肺炎（Covid ）以及猴痘（Monkeypox）。
專家表示，由於前往卡達觀看比賽的球迷人數眾多，預計有高達120萬人湧入卡達，疾病也可能傳播到英國和美國等其他國家，其中MERS是新冠病毒的表親，能夠在人與人之間傳播，且致死率高達1/3，35%左右。
報導提到，駱駝一般被認為是MERS主要的天然宿主，所以提醒所有前往該地區的旅客，應避免接觸這些哺乳動物，也不要飲用駱駝奶，或食用未經適當煮熟的駱駝肉。
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