葛斯齊爆汪小菲慘況！想擺脫張穎穎 竟被索討高額分手費
被封為「台灣第一狗仔」的媒體人葛斯齊，對汪小菲的近況如數家珍，堪稱「汪小菲專業戶」，他昨（24）日在東森節目《57爆新聞》爆料，汪小菲因為積欠500萬元扶養費，在微博開戰前妻大S，其實汪在現實生活裡壓力很大，不僅得賺錢給大S作為家用，連9月想跟張穎穎分手，都被索討每月數十萬元的高額分手費，簡直是腹背受敵，難怪會在微博失控。
記者江芷稜/綜合報導
葛斯齊透露，汪小菲9月欲與張穎穎分手，結果女方開出兩個條件，一個是洗刷負面形象，「你要幫我洗白，我不是小三」；第二則是每月支付數十萬元生活費，由於張穎穎疑似為汪小菲拿掉孩子，因此心有虧欠，如今前妻、女友兩邊都不討好，壓力其實非常大。
雖然張穎穎堅持自己很會賺錢，房子都是自己買的，但葛斯齊透露，張穎穎當時拿了汪小菲的卡套現，刷了420萬元人民幣（約1,800萬元台幣）買房給父母，還臨時加碼問汪小菲「那能不能再買個車位」，汪小菲也應允「行，就是我丈母娘，寶寶（張穎穎）要怎麼樣就去刷」，對女友相當寵愛。
而萬眾矚目的是汪小菲何時來台灣，他當初信誓旦旦，要飛來台灣看家人，結果葛斯齊揭開他真面目，坦承汪小菲早就傳訊息給他，表明沒有辦簽證、沒有想飛的意思，還要他先消消氣，等辦好簽證的時候會通知葛斯齊，反覆做法讓人摸不著頭緒。