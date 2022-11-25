今日廣場》蘇昱祥／蔣萬安18歲公民權挺假的？

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民進黨台北市議員許淑華先前在臉書PO出照片，爆料國民黨內有基層幹部主張不要領取投票，國民黨立委李德維不僅沒有「撥亂反正」反而比讚支持，但李德維輔選的蔣萬安曾多次說自己支持18歲公民權，究竟國民黨對18歲公民權的態度是什麼？莫非是表面喊支持，私下運作不領票不投公投，讓大家為18歲公民權所做的努力付諸流水？
李德維面對質疑時反擊，民主社會有不同意見很正常。問題在於，李德維不只是一個普通民眾，他是國民黨立委，又是國民黨台北市長候選人蔣萬安的發言人，國民黨及蔣萬安早就公開表態支持18歲公民權，李德維的態度，代表的是他自己，還是蔣萬安和國民黨？
筆者對於國民黨基層充斥著反對18歲公民權的聲音，並不感到意外，畢竟國民黨一直以來就是老人政治當道，反對年輕人投票、反對年輕人參與及了解政治，才是我們熟悉的國民黨。表面上說支持，卻私下在群組呼籲大家不要領公投票或者投反對票，這種打假球的做法，也很符合國民黨說一套做一套的風格。但要知道，在世界上235個國家或區域中，現在把公民權拉到20歲這麼高門檻，只有12個國家，台灣是其中之一。18歲公民權在台灣已經推動了17年，今年總算是最接近成功的一年，還是避不了國民黨扯後腿的行徑。或許國民黨真的害怕的，是這些年輕人一旦有了投票權，國民黨的影響力會更加弱化。江啟臣幾年前曾透露，國民黨目前有黨權的40歲以下黨員僅9122人，僅佔總數3.16％，「難怪國民黨是老人黨。」
明天就要投票了，我們很難改變國民黨一幫老人的想法，也無法幫他們趕走害怕年輕人的心魔。但筆者希望選民能夠擦亮眼睛看清楚，18歲公民權誰是玩真的？誰是玩假的？年輕人絕對夠資格決定國家未來，大人的事，他們都懂。國民黨的年邁形象和濃重的老人味，趕走了年輕人，也趕走了國民黨的未來。
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