選前觀望！台股終場小跌5點 台積電收高上漲至498元
美股因感恩節休市一天，亞股今（25）日齊跌，惟跌幅皆小於1%，台北股市因明（26）日選舉投資人觀望氣氛濃厚，指數多於平盤震盪，終場下跌5.49點，收在14778.51點，跌幅0.04％，成交金額新台幣2308.77億元。權值王台積電上漲2元，來到498元，漲幅0.4%，其他電子股如聯電、大立光走勢疲弱，而今日盤面焦點為PCB族群與航運股續強。
記者鄭妤安／台北報導
美國股市24日適逢感恩節休市一日，亞股今日齊跌，日股下跌約0.3%、韓股小跌0.09%、港股下滑0.81%。九合一大選將至，市場投資人觀望氣氛濃厚，台北股市今以14764點開出，指數一路於平盤震盪，終場下跌5.49點，收在14778.51點，跌幅0.04％，成交金額新台幣2308.77億元。
晶圓代工龍頭、權值王台積電開低走高，終場上漲2元，來到498元，漲幅0.4%。同樣為晶圓代工的聯電下跌0.87%，來到45.8元。世界先進與力積電則分別下跌0.59%及1.20%。其他電子股，聯發科翻黑小跌0.14%，來到727元。南亞科、華碩、宏碁、鴻海、和碩、日月光走低，下跌1%內，大立光下滑逾2%，群創則走高，上揚0.4%。
今日盤面焦點為PCB族群，精星上漲3.75%，博智、毅嘉長約0.8%至1.8%。航運股表現搶眼，裕民強漲超過4%，四維航、新興、慧洋、中航上漲約1%至3%，貨櫃三雄陽明則漲約1%內。