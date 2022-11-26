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選舉日必吃！全家「玉米濃湯霜淇淋」買1送1：只限今天

▲選舉日記得出門投票，也要記得吃全家霜淇淋一日限定買一送一，圖為最新口味「玉米濃湯霜淇淋」。（圖／記者黃韻文攝）
▲選舉日記得出門投票，也要記得吃全家霜淇淋一日限定買一送一，圖為最新口味「玉米濃湯霜淇淋」。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

今（26）日是 2022九合一選舉（地方公職人員選舉），記得要出門投票之外，也要把握半價霜淇淋促銷！全家超商緩衝大選緊張的氣氛，今天推出一日限定的霜淇淋買一送一，且不限口味，能吃到近期討論熱度最高的「玉米濃湯霜淇淋」，而且也不是全盈+PAY獨享的優惠，而是全民都能同樂的好康，嘗鮮新口味就趁今天。

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投下神聖的一票後，不妨和家人一起散步到超商吃冰。全家超商今（26）日祭出霜淇淋不限口味買1送1，且是今日限定，平均單支不到25元。近期超商話題新品非「玉米濃湯霜淇淋」莫屬，全家和日本生吐司專賣店嵜本SAKImoto Bakery聯名開發，開賣不到一周就引起網友熱烈討論，鹹鹹甜甜的雙重味覺很衝擊，消費者對於口味喜惡回饋也很分明，相當有趣。

▲全家超商祭出一日限定的霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）
▲全家超商祭出一日限定的霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）
全家這次還將店內明星商品夯番薯變成「夯番薯杯杯」，點霜淇淋就可升級加購。撕開小巧可愛的番薯杯，裡面是預先剖開並急速冷凍的迷你夯番薯，經店員微波加熱後再擠上霜淇淋，玉米尬地瓜的滋味更神奇。買任一口味霜淇淋加10元就能升級番薯杯杯，不過無法搭配今天買一送一的優惠合購，僅原價霜淇淋可用10元加購番薯杯。

▲霜淇淋加10元可升級「夯番薯杯杯」，冷凍番薯加熱後再擠上霜淇淋一起吃，但升級優惠不可合併買一送一使用。（圖／記者黃韻文攝）
▲霜淇淋加10元可升級「夯番薯杯杯」，冷凍番薯加熱後再擠上霜淇淋一起吃，但升級優惠不可合併買一送一使用。（圖／記者黃韻文攝）
今天投票時間是早上8點至下午4點，抓緊時間出門投票履行公民權益。foodpanda也邀請用戶一起關心投票結果，宅在家叫外送看開票，今（26）日下午5點起加碼「開票優惠碼」，只要叫美食外送或使用外帶自取服務，使用線上付款並輸入優惠碼「凍蒜凍蒜」，消費滿349元就能現折50元，優惠碼數量有限，用完為止。

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