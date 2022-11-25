主打型男牌！民進黨青年部主任蔡沐霖力挺鳳山林智鴻

民進黨青年部主任蔡沐霖，今（25）日上午陪同民進黨鳳山最年輕議員林智鴻車隊掃街拜票，訴求讓青年優質參政延續，呼籲務必給年輕人一個拚的機會，蔡沐霖也請市民好朋友明天一起出來投票，挺18歲公民權投同意，挺台灣！沿路也受到市民朋友、店家老闆熱烈歡迎，直呼「型男」掃街相當吸睛。
記者郭凱杰／高雄報導
蔡沐霖表示，他與林智鴻過去都曾在前行政院長謝長廷的辦公室服務，後來一南一北分進合擊守護台灣民主，在選前最後一天陪同林智鴻這位少年議員，就是要讓這股力量能延續，不被「分票」、「穩當選」等不實耳語所擊落。
蔡沐霖也為「18歲公民權」加強宣傳，他強調，民進黨一直是最挺青年的政黨，幾層都以疼惜少年人的心情，堅定守護辛苦拚搏的人才，不像國民黨在台北與高雄都發生「承諾交棒新人」卻又讓未參與民調或落敗者「報准參選」，形同打壓年輕人的鬧劇，因此，林智鴻這戰更是高雄青年參政的關鍵之戰，希望鄉親務必給敢說、會做、有成績的林智鴻一個機會，千萬不能讓綠營對年輕人的栽培前功盡棄。
林智鴻表示，蔡沐霖過去是他的好同事，更是好朋友，能在選前一天接受他的站台，實在是「揪感心」，盼望鳳山鄉親能夠用選票肯定優質，讓最有經驗的少年議員林智鴻，繼續為鳳山來走闖。