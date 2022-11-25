產業人才荒不見起色　人力銀行聚產官學各提解方

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僑委會委員長童振源表示，留台就業的僑生人數，雖然從2014年的516人，增加到2021年的3,552人，但依然不足以供應產業需求，目前全台僑生約3萬1千人，僑委會希望未來10年內，能增加3倍。且過去僑生常被視為弱勢群體，但現在僑生反成優勢人才，「不希望僑生畢業後就返國，企業也不能等學生畢業再來求才」，顯見僑生已是台灣未來不可或缺的勞動力，盼共同協力來完成台灣人才拼圖。
台大準校長陳文章則點出，大專院校攬才得有整體戰略而非跟風，「台大不是要招很多學生，而是要招頂尖學生」，不是哪個領域發展興盛，大學就盡量往那個領域招生，有時人數招多，反而使學生素質參差不齊；話鋒一轉也提到，學生應具自主學習、數位素養的能力，才符合企業因時代變遷的需求，也能減緩少子化下，勞動力不足的問題，發揮「重質不重量」優勢。
旭榮集團執行董事黃冠華指出，很多時候是我們台灣人自己設限，就會錯失很多厲害的人，我是全球化的業者，看待世界是一體的概念，傳統台灣的商人，常在財務權、人事權，都具備對語言的戒備，好像一定要講共同語言才能上位，他強調企業用人思維要變通，這也是國內很多中小企業無法擴大的原因，看待人才必須不限國籍、年齡、性別，去中心化將是未來的關鍵。
林奇葳建議，單一職能走遍天下的時代已成過去，現在反而要思考自我的職能組成，是否可以帶來更好的薪資報酬而且不被取代才是硬實力，多數上班族的人生歷程「求學、第一段職涯、第二段職涯、退休養老」，如何設法啟動第二段職涯曲線，是每位工作者應該要慎思的。