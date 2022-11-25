2艘海軍運補艇金門出任務！返航遇大浪　1艘艙間進水沉沒

產業人才荒不見起色　人力銀行聚產官學各提解方

▲人力銀行資料庫顯示，觀光旅遊的相關人力缺口就高達8萬多筆，包括房務員、櫃台接待人員、餐飲服務員及儲備幹部等。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行資料庫顯示，觀光旅遊的相關人力缺口就高達8萬多筆，包括房務員、櫃台接待人員、餐飲服務員及儲備幹部等。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

晶華董事長潘思亮日前直指，飯店業缺工問題嚴峻，也因此推掉幾千桌的年終尾牙訂單，缺工是觀光飯店業遇到最大的問題，集團人力缺口逾20%，已經嚴重影響到台灣經濟成長。根據1111人力銀行資料庫顯示，觀光旅遊的相關人力缺口就高達8萬多筆，包括房務員、櫃台接待人員、餐飲服務員及儲備幹部等，全台飯店旅館紛紛開出急缺，盼盡快補足人手，迎接解封商機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行表示，長期關心產業脈動及缺工現況，響應天下2023「台灣人才白皮書」發表會，於24日日由1111高階獵才中心總經理林奇葳出席，與現場企業人資及高階經理交流汲取經驗，僑委會委員長童振源、旭榮集團執行董事黃冠華、台灣大學準校長陳文章，也都上台簡報分享最精湛的觀察，並提出缺工解方。

僑委會委員長童振源表示，留台就業的僑生人數，雖然從2014年的516人，增加到2021年的3,552人，但依然不足以供應產業需求，目前全台僑生約3萬1千人，僑委會希望未來10年內，能增加3倍。且過去僑生常被視為弱勢群體，但現在僑生反成優勢人才，「不希望僑生畢業後就返國，企業也不能等學生畢業再來求才」，顯見僑生已是台灣未來不可或缺的勞動力，盼共同協力來完成台灣人才拼圖。

台大準校長陳文章則點出，大專院校攬才得有整體戰略而非跟風，「台大不是要招很多學生，而是要招頂尖學生」，不是哪個領域發展興盛，大學就盡量往那個領域招生，有時人數招多，反而使學生素質參差不齊；話鋒一轉也提到，學生應具自主學習、數位素養的能力，才符合企業因時代變遷的需求，也能減緩少子化下，勞動力不足的問題，發揮「重質不重量」優勢。

旭榮集團執行董事黃冠華指出，很多時候是我們台灣人自己設限，就會錯失很多厲害的人，我是全球化的業者，看待世界是一體的概念，傳統台灣的商人，常在財務權、人事權，都具備對語言的戒備，好像一定要講共同語言才能上位，他強調企業用人思維要變通，這也是國內很多中小企業無法擴大的原因，看待人才必須不限國籍、年齡、性別，去中心化將是未來的關鍵。
 
林奇葳建議，單一職能走遍天下的時代已成過去，現在反而要思考自我的職能組成，是否可以帶來更好的薪資報酬而且不被取代才是硬實力，多數上班族的人生歷程「求學、第一段職涯、第二段職涯、退休養老」，如何設法啟動第二段職涯曲線，是每位工作者應該要慎思的。
 

解封回溫　華航2023年3月底恢復羅馬直飛航線

青民協跨世代拉票！韓國瑜現身力挺18歲公民權修憲

高空現調珍奶！星宇航空機上推出經典台灣手搖飲

企業彈性上下班有優勢！7成2勞工偏好自訂工時

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀