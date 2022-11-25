選前最後衝刺參拜「當選媽」　蔡其昌悄悄話講了一分鐘

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據了解，去年中二立委補選之初，外界不看好臨時被民進黨徵召的林靜儀，林靜儀迎請玉闕朝仁宮媽祖婆到競選總部坐鎮賜福、當選後親自捧著媽祖神像回玉闕朝仁宮答謝神恩，此後信徒稱此宮媽祖婆是「當選媽」。玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，歷年來不少各黨各派政治人物來參拜，其中蔡英文總統來了3次。
上午9點多，蔡其昌、林靜儀與市議員候選人張家銨、曾威來到玉闕朝仁宮，眾人在林宏昭陪同下向媽祖上香祈福。當媒體撤到殿外準備聯訪時，廟方人員默默帶蔡其昌來到空間不大的內殿，讓他一個人安靜的向媽祖祈福。
廟方透露，一般人多半拿香三拜，或雙手合十完成儀式，但蔡其昌近距離望著媽祖神像，用別人聽不清楚的低音量，足足說了一分多鐘的「悄悄話」才離開。
事後媒體問他為什麼選擇到玉闕朝仁宮？他表示這是第3次來向媽祖祈求選舉順利，坊間都說玉闕朝仁宮是「當選媽祖」，拜拜後會讓候選人更有信心，贏得最後勝利。自己最後一天也在這裡作為車隊掃街出發點，最後關鍵時刻除了自己要當選，更希望民進黨市議員選舉要全壘打。
被問到心情如何，蔡其昌說從被徵召第一天開始，就是抱持著堅定、果決、希望台中更好的心情投入選戰，到最後一天心情還是一樣，希望城市更好、希望故鄉更好。