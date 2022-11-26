黑五購物節倒數！全聯黑色商品買1送1　量販優惠一次看

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【全聯黑色購物節】
限時3天，11/25~11/27實體門市推出精選黑色商品買1送1起優惠，包括黑色包裝的深夜食堂銷魂乾拌麵-油蔥椒麻，149元買1送1；ecostore超濃縮環保洗衣精-尤加利葉1L，特價399元買1送1。另外，UCC 666即溶咖啡、光泉無加糖濃黑豆漿、益豐蜂王黑砂糖香皂、艾丁格小麥黑啤酒，都享第2件5折優惠，更結合全支付優惠，限定週六、日2天福利卡卡友使用全支付全額支付單筆每滿千元，送1,000福利點，搭配結合PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。
「PXGo!全聯線上購」週五、六、日購買「分批取館」、「預購館」商品，使用PXPay儲值金支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，即可獲得1,000福利點數，最高享10%回饋，且活動點數回饋可以累贈，單卡單日贈點上限為5,000福利點，美妝、家電，單日贈點則為上限10,000點，等於享有最高1,000元回饋。11/25~11/27OFF COFFEE全系列及阪急麵包每組555元，下單任兩組搭配1,000福利點數回饋，活動換算價美式每杯19.5元，拿鐵每杯28.1元，使用自帶杯再省8元，還有阪急麵包每個只要20.2元，精打細算的全聯早餐客絕對不能錯過！
【家樂福】
適逢世足開賽之際加上每年通路最夯的黑色星期五，家樂福線上購物雙活動超過60件商品最低26折起，活動至11/27止。推薦必買，UCC黑金炭燒二合一咖啡50入，下殺55折，特價329元；• Switch主機單機，電續加長版下殺77折，只要6,888元；指定3C家電如ASUS、acer筆電、三星QLED電視8折起。家樂福線上購物11/24-11/27 全站單筆滿1799元享9折（部分商品不適用）。
同時，家樂福世界盃足球將於11/23家樂福官方LINE開賽，透過活動機制選擇預測獲勝國家，開始遊戲後可累計分數獲得等同積分的會員紅利點數，成功預測獲勝隊伍，還可再抽家樂福錢包儲值金500元10名。
【愛買量販】
愛買量販全台15家門市11/25(五)~11/28(一)推出指定家電「黑色購物節」超殺優惠，最低65折起。還有150款民生夯品買1送1，讓婆媽補家中民生用品時同享黑色購物節搶便宜氛圍，優惠商品種類網羅米、油、泡麵、飲料、零嘴、衛生紙、牙膏、衛生棉、男性急暖衣等，通通無限量買1送1，必搶商品有蒲公英環保抽取式輕巧包衛生紙，每串不到180元；食材保鮮好幫手驅塵氏雙軌密封夾鏈袋，每盒下探只要47.5元；熱門口腔清潔用品DARLIE抗敏感牙膏2支只要99元，ABS 24吋拉桿箱行李箱買1送1，每個千元有找。
愛買線上購物樂天市場平台同步推出「感恩黑五購物節」活動，全館萬件商品消費滿額領券立享93折優惠，即日起至11/30(三)消費滿1200元領券現折80元，優惠券數量有限，領完為止。