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蔡其昌晚會神祕嘉賓揭曉！台中女兒雞排妹回鄉助選

▲潭子女兒「雞排妹」鄭家純今晚將擔任蔡其昌選前之夜神祕嘉賓。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.11.25）
▲潭子女兒「雞排妹」鄭家純今晚將擔任蔡其昌選前之夜神祕嘉賓。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.11.25）

記者顏幸如／台中報導

蔡其昌今晚的選前之夜在南屯圓滿劇場舉行，競辦事先透露將有「令全場尖叫的女性神秘嘉賓」站台，網友以蔡其昌職棒會長身份，猜測是中信兄弟啦啦隊的峮峮，或樂天桃猿的林襄。競總下午揭曉答案，是潭子女兒「雞排妹」鄭家純。

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▲蔡其昌競總今公佈選前之夜神祕嘉賓是雞排妹鄭家純。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.15）
▲蔡其昌競總今公佈選前之夜神祕嘉賓是雞排妹鄭家純。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.25）
蔡其昌的「選前之夜Ｘ全城行動」造勢晚會，今（25日）晚在南屯區文心路的戶外圓滿劇場舉行。競總事前預告，除了副總統賴清德、前立法院長蘇嘉全致詞，還有談靜、黃妃、農村武裝青年樂團演唱，以及前奧運棒球國手趙士強現身，另有一名女性神祕嘉賓，會在蔡其昌致詞前壓軸登場。

這兩天競選總部三緘其口，只透露她現身會「引起全場尖叫」，外界猜測可能是網紅，或職棒的啦啦隊明星。下午競總公佈答案，是新婚的潭子女兒「雞排妹」鄭家純。

▲「雞排妹」鄭家純曾在臉書預告自己的拜票行程。（圖／翻攝鄭家純臉書，2022.11.15）
▲「雞排妹」鄭家純曾在臉書預告自己的拜票行程。（圖／翻攝鄭家純臉書，2022.11.25）
鄭家純9月曾在臉書以「純色候選人」為名，宣佈「正式參選」，並掛出多面參選巨型看板，之後並未登記。蔡其昌競總表示，擁有近百萬粉絲的鄭家純，長期關心台灣各項公共議題，以自身力量支持台灣女權運動，在乎台灣民主、自由、人權價值。今晚她將出席蔡其昌的造勢晚會，跟台中的市民朋友在圓滿劇場一同「光復台中，贏回光榮」。不只鄭家純和趙士強，另有多位體育優秀選手也將登台支持蔡其昌。

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