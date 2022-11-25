好市多黑五熱潮回歸？「28萬金條」搶空　台中男霸氣全包

9、10月統一發票開獎！全聯幸運兒買1物　抱走200萬特獎

▲全聯9-10月份統一發票開出逾23萬個獎項，其中「新店捷運店」開出1張兩百萬特獎。（示意圖／記者張勵德攝）
▲全聯9-10月份統一發票開出逾23萬個獎項，其中「新店捷運店」開出1張兩百萬特獎。（示意圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文/綜合報導

111年9、10月統一發票今（25）日開獎，獎金1000萬特別獎中獎號碼為「11174120」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「59276913」，繼萊爾富「桃縣觀音店」開出特別獎1000萬元1組，全聯也有幸運民眾，只花48元買保鮮袋，就中200萬元特獎。

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全聯福利中心表示，本期統一發票共開出1張兩百萬特獎，開出門市是「新店捷運店」，幸運得主花費48元購買保鮮袋，就被幸運神眷顧。全聯也提到，9、10月份共開出超過23萬個獎項，提醒這兩個月有到門市消費的民眾，記得對一下手中的發票，別和兩百萬特獎擦身而過。

▲9、10月統一發票完整獎號出爐。（圖／NOWnews今日新聞製作）
▲9、10月統一發票完整獎號出爐。（圖／NOWnews今日新聞製作）
財政部今（25）日下午開出111年9、10月統一發票中獎獎號，以下為完整中獎號碼：特別獎號碼11174120（1000萬元）；特獎號碼59276913（200萬元）；頭獎號碼18079936、20591738、64500205（20萬元）。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

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