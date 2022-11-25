快來對獎！到7-11買飲料中1000萬 9、10月統一發票出爐
111年9、10月統一發票今（25）日開獎，超商、超市陸續開出千萬特獎！7-11本期共有兩名消費者獲得1000萬特別獎，分別是在高雄市岡山區、台中市北屯區的幸運民眾，最少只花48元買飲料，就爽中1000萬元。
記者黃韻文/綜合報導
財政部今（25）日公布9-10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬元特獎；另外，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。7-ELEVEN指出，2位獲得千萬特別獎的民眾，一人在高雄市岡山區程香門市買48元的飲品，另一人在台中市北屯區萬寶門市買241元的飲品、統一麵包及購物袋。
還有2位獲得200萬元特獎，一人在台中市大里區美群門市支付10元的繳費手續費；一人在新竹縣湖口鄉力成貳門市購買49元的飲品。另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在雲林縣斗六市永昌門市購買共227元的焗飯、鮮食與茶葉蛋；一人在雲林縣元長鄉元長門市購買共59元的飲品與飯糰；一人在高雄市楠梓加工區明月門市購買25元的零食。
7-ELEVEN提醒，7-8月期還有16萬張、總計超過6500萬獎金的中獎發票獎金尚未兌領，提醒民眾快開啟OPEN POINT APP發票日誌查詢，還未兌獎的幸運兒在明年1月5日前持OPEN POINT APP就近到門市即可列印，千元以下中獎發票能現場直接兌換，提供原店兌換商品或直接儲值獎金到icash Pay、icash2.0、儲值卡，最高可額外獲得10%回饋。